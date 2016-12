IMAGINI ŞOCANTE / CINCI OAMENI UCIŞI ÎNTR-O STAŢIE DE AUTOBUZ - FOTO ŞI VIDEO

IMAGINI ȘOCANTE / CINCI OAMENI UCIȘI ÎNTR-O STAȚIE DE AUTOBUZ - FOTO ȘI VIDEO

Ştire online publicată Luni, 04 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O adevărată tragedie s-a întâmplat în această dimineață după ce un autoturism scăpat de sub control a intrat în plin într-o stație de autobuz. Cinci persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite. Evenimentul rutier s-a produs pe o arteră intens circulată a municipiului Brăila.Șoferul este din Brăila, are 27 de ani, și se află în Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Brăila. Aici, medicii întâmpină mari greutăți, pentru că bărbatul este obez și nu poate intra în Computerul Tomograf. Mai mult, șoferul s-a mai prezentat la spital în urma cu aproape jumătate de an prezentând crize comitiale (epileptice), acesta putând fi și motivul producerii accidentului, informează infobraila.roSursa video și foto: www.infobraila.ro