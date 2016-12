IMAGINI ŞOCANTE! Accident teribil în Constanţa, pe strada Soveja, în zona City Park Mall. Mai mulţi pietoni au fost SPULBERAŢI de pe trotuar! UN MORT şi cinci grav răniţi

8

@madalina

fotografiile sunt blurate. din pacate, aceasta este realitatea, una cruda, ne aflam in fata unei tragedii pe care nu o putem ascunde. si, nu in ultimul rand, un sfat pentru toti pietonii, atunci cand traversati strada, uitati-va cu maxima atentie in jur cat timp traversati. poate trece un sofer baut, drogat sau care a suferit un infarct la volan. poate nu ii mai tin franele masinii. nu ma refer neaparat la cazul de fata, dar sunt multi pietoni care nici macar nu privesc in stanga / dreapta cand trec strada pe trecere. poate ca acest mesaj va salva, pe viitor, o viata!