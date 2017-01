IMAGINI ŞOCANTE / Accident rutier GRAV la ieșire din Mamaia. Un motociclist a lovit un pieton. Ambii au MURIT

6

parerea mea

Sunt verze in toate categoriile, pietoni, soferi, motociclisti. Ideea este ca fiecare trebuie sa faca ce are de facut. Pietonii sa nu se mai arunce fara se asigure, pe zebra sau nu, soferii sa nu se mai oftice ca se strecoara motoarele si motociclistii sa nu se mai creada nemuritori, ca nu sunt. Personal sunt sofer, am vrut motor dar nu m-a lasat sotia, in schimb pastrez respectul pt toti participantii la trafic, opresc si astept pietonii sa treaca, chiar daca oblig si alte masini sa opreasca ar atunci cand am motoare pe langa mine, le facilitez trecerea atat cat pot si le acord atentie pana trec, dar si ei aprecieaza respectul meu si ma saluta la randul lor. Trebuie armonie, cine face abuz, o ia in buza.