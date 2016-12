IMAGINI ŞOCANTE! Accident rutier GRAV la Constanţa. Un tânăr a murit pe loc

6

Inacceptabil

Nu te joci cu viata ta si a altora, acel moment de neatentie pe care zici tu ca oricine il are, te costa viata. Acel moment de neatentie l-a avut si soferul de microbuz atunci cand a traversat calea ferata si a fost izbit de tren, luand viata a 11 oameni si acel sofer de autobuz atunci cand a cazut in prapastie in Muntenegru. Daca vrei, momente de neatentie sa ai tu asa cum a avut si mopedistul, dar nu-mi vinde moralitati bisericesti. Da, sa-l ierte Dumnezeu, oricare or fi, pentru ca Moartea de prostie nu l-a iertat.

Răspuns la: Casca protectie

Adăugat de : Mihai, 11 septembrie 2013

Oricine are un moment de neatentie in viata , oricine are un moment in care nu se "protejeaza" la locul de munca sau oriunde. Se poate intampla...