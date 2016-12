IMAGINI ŞOCANTE! Accident rutier GRAV în CONSTANŢA. TREI femei, SPULBERATE de pe o trecere de pietoni

10

accident

Pt.Gigi.Nici nu ar trebui sa ma obosesc sa-ti raspund,dar totusi am s-o fac.Eu sunt fratele uneia din victime,si intamplator sunt si sofer cu cateva(multe) sute de mii de km.Sunt perfect de acord cu tine in ceea ce priveste acea categorie de pietoni.Dar avand in vedere ca ele au fost lovite pe prima banda de pe celalalt sens,si la locul accidentului nu au fost gasite urme de franare,nu cred ca e vorba de asa ceva.Iar pentru Maria:daca crezi ca asta e o scuza,ai doua variante:ori nu treci pe acolo,ori mergi pe jos.Nu v-as dori sa fi fost in locul meu cand soferul a declarat ca nu le-a vazut din cauza parasolarului. Si pentru cei care faceti comentarii de genul asta,as vrea sa va vad cum o sa comentati daca veti fi in situatia mea. Va multumesc