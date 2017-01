Imagini inedite. Zidurile scufundate ale cetăţii Tomis, dezvăluite pentru prima dată / VIDEO

Imagini inedite. Zidurile scufundate ale cetății Tomis, dezvăluite pentru prima dată / VIDEO

Doi tineri din Constanța, pasionați de scufundări și istorie, au scos la lumină încă un secret păstrat în adâncurile Mării Negre. În cursul acestei săptămâni, Pascale Roibu și Iulian Rusu, membri ai organizației non-guvernamentale Club Marine Explorer, au explorat din nou adâncurile Mării Negre și au adus, din căutările lor, o imagine în premieră cu partea scufundată a cetății străvechi Tomis.„Este un fragment dintr-un zid al cetății scufundate Tomis, zid situat travers de Comandamentul Marinei, la aproximativ un kilometru în larg și la aproximativ opt - nouă metri adâncime”, ne-au spus tinerii exploratori.„«Tomis», în greaca veche, înseamnă «tăietură», iar grecii aveau obiceiul să denumească așezările în funcție de caracteristici. Am studiat hărți mai vechi ale zonei Peninsulare și nu am descoperit nimic care să aducă a tăietură. Noi credem că zidul care se află la aproximativ un kilometru în largul mării este al cetății Tomisului, scufundat din cauza cutremurelor. Am discutat cu scafandri și pescari bătrâni, care ne-au spus că l-au văzut”, ne declara Iulian Rusu, președintele organizației, în urmă cu ceva timp, înainte de descoperirea zidului.Drept pentru care, și pe viitor, cei doi tineri vor cerceta cu mare atenție adâncurile apelor din dreptul Constanței, pentru a-i scoate la iveală secretele. „Avem informații de la scafandrii bătrâni că există inclusiv o stradă pavată. Aceasta este însă într-o zonă cu stânci, astfel că nu putem să folosim sonarul, căci nu se poate distinge zidul sau strada de stânci. Indiciile pe care le avem sunt de acum 20 de ani, așa că suntem curioși ce vom descoperi în prezent”, a adăugat scafandrul.Reamintim că, în ultimii ani, tinerii au făcut și alte descoperiri relevante pentru trecutul Dobrogei: trei hidroavioane din Al Doilea Război Mondial, mai multe corăbii și componente ale unor ambarcațiuni din Antichitate etc. Mai mult, după cum se poate vedea și din imaginile postate pe pagina Clubului Marine Explorer de pe o rețea de socializare, în căutările lor, tinerii surprind și viața subacvatică în toată splendoarea ei: bancuri de pești, rapane, scoici etc.v v vÎnființat în secolul VI î.Hr., Tomisul era una dintre cele mai înfloritoare cetăți de pe malul Pontului Euxin. Cetatea a fost înființată de coloniștii greci din Milet și a devenit locul ideal pentru schimbul de mărfuri cu băștinașii geto-daci. De-a lungul anilor, săpăturilor arheologilor au scos la suprafață locuințe, morminte, vase de ceramică sau ruinele unor lăcașuri de cult, cele mai multe rămășițe ale vechii civilizații fiind în Peninsulă. În urma cercetărilor realizate, specialiștii au conchis că o parte a cetății este scufundată, în dreptul falezei Constanței și a portului Tomis.