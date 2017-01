IMAGINI DRAMATICE. Tragedie la Constanţa. Elicopter SMURD prăbuşit în lacul Siutghiol

IMAGINI DRAMATICE. Tragedie la Constanța. Elicopter SMURD prăbușit în lacul Siutghiol

Un elicopter SMURD s-a prăbușit în lacul Siutghiol, în zona Butoaie din stațiunea Mamaia. La bordul aparatului se aflau, în momentul scufundării, patru persoane: pilotul, copilotul, un medic și o asitentă. Victimele au fost scoase din apă, resuscitate conform protocololului, transportate la Spitalul Județean Constanța, Secția Terapie Intensivă. Din păcate, niciun membru al echipajului nu a rămas în viață. Asistenta a fost declarată decedată la fața locului.Doctorița Laura Vizireanu, prima victimă scoasă la mal după prăbușirea elicopterului SMURD, în Lacul Siutghiol, a decedat după ce a stat internată la Terapie Intensivă preț de mai multe ore. Raed Arafat a confirmat decesul doctoriței. Ulterior, alte două victime ale accidentului aviatic au fost găsite însă nu au putut fi salvate. După ora 4 dimineața, la 12 ore de la prăbușirea elicopterului, a fost adusă la mal și cea de-a patra victimă. Deocamdată nu se știu cauzele accidentului.Misiunea lor era să salveze vieți, însă ieri după-amiază au așteptat să le fie și lor salvate viețile. N-a fost să fie, însă. Elicopterul SMURD s-a prăbușit, ieri la ora 16.11, în lacul Siutghiol, în zona Butoaie. Aeronava se îndrepta spre Kogălniceanu pentru a alimenta, după ce efectuase o misiune la Tulcea. Martorii spun că au auzit o bubuitură, după care au putut desluși strigătele de ajutor ale celor din elicopter. „Eram în casă când s-a auzit o bubuitură puternică. Am ieșit la geam și am văzut că era un elicopter SMURD. Am ieșit pe ponton imediat și am luat telefonul și am sunat la 112. Când am ieșit eu afară se auzeau strigăte. Erau mai multe voci, cred că patru. Strigau să fie ajutați. Am vorbit la 112 și le-am explicat clar să vină la pontonul din zona Butoaie. Au venit foarte greu, cam după jumătate de oră. Când i-am întrebat de ce a durat atât mi-au zis că întâi au fost în zona Cazino, că acolo au crezut că este. Între timp s-a făcut liniște, nu se mai auzea nimic. Elicopterul a fost înghițit de apă în câteva minute”, este mărturia cutremurătoare a unei femei, martoră la tragedie.Co-pilotul elicopterului SMURD care s-a prăbușit în lacul Siutghiol, luni după-amiază, a fost găsit de salvatori la o adâncime de aproximativ 6 metri, legat de scaun, a declarat presei, luni seara, Marian Ciulei, scafandru în cadrul Centrului de Antrenament al scafandrilor de intervenție a ISU Dobrogea, scrie Agerpres. ''Am găsit cea de-a doua victimă legată de scaun la o adâncime de circa 6 metri. Vizibilitatea este foarte scăzută, temperatura apei este de doar 2 grade Celsius, ceea ce face intervenția foarte dificilă, și este foarte mult mâl, de peste o jumătate de metru. Când am găsit a doua victimă, am balizat zona. Cu sprijinul celor de la Poliția de Frontieră și cu ajutorul unui sonar am încercat să găsim epava, am găsit pe fundul lacului bucăți din elicopter(...), nu am găsit carlinga, ci scaunul, și victima legată de scaun. Am scos victima de pe scaun și am adus-o la suprafață'', a spus Ciulei.La fața locului s-au deplasat echipaje de ambulanță, pompieri, scafandri, polițiști, procurori, ministrul de interne Gabriel Oprea, dar și medici, prieteni sau cunoștințe ale victimelor. Cu toții erau în stare de șoc. După aproximativ o oră, militarii au scos din apă o victimă. Este vorba despre Laura Vizireanu, fostă Vizitiu. Femeia a fost scoasă la mal în stop cardio-respirator. După mai bine de 40 de minute, a fost resuscitată. Femeia care i-a salvat viața este dr. Alexandra Cojocaru, la rândul ei medic SMURD. Cu lacrimi de fericire în ochi, aceasta a precizat faptul că pacienta are puls, că a suferit un șoc hipotermic și a fost transportată de urgență la spital. Din păcate, a murit câteva ore mai târziu la spital.Între timp, la fața locului au sosit rudele celor patru membri ai echipajului. Sfâșiați de durere, se rugau de militari să le dea informații. Au izbucnit în lacrimi când și-au dat seama cât de gravă este situația. Tot la fața locului a sosit și logodnicul asistentei dată dispărută. Acesta a povestit că în timp ce se urca în elicopter pentru fatidicul zbor, Gabriela Camelia Harton l-a anunțat că este însărcinată. Iată mesajul trimis doar cu câteva minute înainte de prăbușire: „Iubi, decolăm spre Kogălniceanu. Eram sigură că e pozitiv”, a fost mesajul pe care i l-a trimis femeia logodnicului.Elicopterul fusese achiziționat de Consiliul Județean Constanța în 2012 și a fost dat în folosință către SMURD Constanța în urmă cu câteva săptămâni. Reprezentanții CJC susțin că aparatul era nou și că avea aproximativ o sută de ore de zbor. Prima misiune de salvare efectuată cu acest elicopter a fost efectuată pe 26 noiembrie 2014. Potrivit reprezentanților CJC, elicopterul avea în dotare și flotoare, însă nu se știe dacă pilotul le-a folosit.Pilotul se numește Petre Cătuneanu, este din Buzău și activează în cadrul Inspectoratului General al Aviației (IGAv) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Profesorul Alexandru Micu, specialist de marcă al yachtingului, este de părere că misiunea de salvare este una extraordinar de grea.„Lacul Siutghiol are o foarte mare problemă. Din cauza deversărilor masive de materii fecale și al canalizărilor improvizate, gradul de vizibilitate pe lac este foarte redus. Am făcut un test de mediu, în plină zi, vara, iar discul folosit nu mai putea fi văzut de la o adâncime mai mare de 40-50 cm! Iar acum, iarna, noaptea, să cauți pe cineva, fără să știi exact locul în care se află, este extraordinar de dificil, șansele fiind minime”, a declarat prof. Alexandru Micu.Anchetatorii au demarat o anchetă amplă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și cine va fi tras la răspundere.