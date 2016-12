Imagini dramatice! Grav accident rutier pe strada Traian. O şoferiţă a lovit un biciclist, după care s-a răsturnat cu maşina în râpa portului! TREI VICTIME - Update

3

Accident

Eu sunt cel care a fost lovit de acea doamna,iar din ce a declarat ea,intai a spus ca vroia sa dea cu spatele sa faca loc cuiva sa iasa,cu toate ca masina a luat-o inainte,apoi a spus ca vrand sa calce frana,masina a accelerat,desi ea era convinsa ca a calcat frana.Am observat-o ca iese din parcare,dar n-am mai avut timp sa reactionez,crezand ca face stanga sau dreapta.M-a luat in plin si m-a proiectat prin gard direct in "prapastie".Masina a sarit peste mine rasturnanduse,aterizand pe plafon.Cand mi-am revenit dupa cazatura am incercat sa le ofer primul ajutor dar nu am reusit sa deschid portierele,lucru care l-au facut cei la ambulanta,fiind foarte promti.Mergeam inafara partii carosabile,la mica distanta de gardul de plasa,pe partea cu marcajul alb.Se putea termina mult mai rau pentru toti,eu am scapat doar cu o cusatura la picior,o rana la cap nu chiar grava si ceva dureri la spate.