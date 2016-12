Imagini de groază pe şoselele Constanţei: oameni zdrobiţi, răniţi cu picioare amputate

Imagini de groază pe șoselele Constanței: oameni zdrobiți, răniți cu picioare amputate

În mai puțin de 12 ore, polițiștii de la Rutieră, cadrele medicale și militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ au intervenit la mai multe accidente rutiere. Bilanțul evenimentelor este tragic: un mort, doi răniți grav și zece persoane rănite ușor. Cel mai grav accident ms-a petrecut vineri în jurul orei 05.00, iar protagonistul este un tânăr băut și care a fugit de la fața locului.Încă o dată, inconștiența șoferilor din Constanța face victime. Bogdan Savin, de 31 de ani, s-a cinstit bine și apoi s-a urcat la volanul mașinii fără să se gân-dească la consecințe. Inevitabilul s-a produs și a provocat un accident rutier în care o persoană și-a pierdut viața, două au fost grav rănite și alte patru au suferit leziuni minore. Un microbuz care trans-porta mai mulți navigatori proaspăt veniți din Alaska a oprit pe bulevardul I.C. Bră-tianu, în zona Cimitirului Palas, pentru a debarca pasagerii. Microbuzul avea ata-șată o remorcă în care se aflau bagajele. Șoferul a oprit pe banda numărul 1, iar o parte din călători a coborât pentru a-și lua gențile. Fericirea că au ajuns acasă după un voiaj lung s-a spulberat în câteva clipe… Un tânăr care se deplasa la volanul unui autoturism marca Seat dinspre Valul lui Traian către strada Cumpenei i-a lovit în plin. „Conducătorul auto nu a oprit, nu a efectuat manevră de a ocoli acest autovehicul și grupul de persoane și a pătruns în plin în ei, în timp ce așteptau ridicarea bagajelor”, a declarat scms. Ciprian Sobaru, șeful Biroului Poliției Rutiere Constanța.Strivit între fiarele contorsionateÎn secundele următoare s-a declanșat iadul. Un bărbat a fost strivit în urma impactului, alți șase au fost răniți, doi dintre ei fiind în stare foarte gravă. Martorii au sunat imediat la 112 și au cerut intervenția cadrelor militare, dar și a militarilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. Un echipaj de descarcerare de la Stația de pompieri Palas, o auto-specială cu apă și spumă pentru a interveni în cazul unor scurgeri de combustibil, două echipaje SMURD și patru ambulanțe de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța s-au deplasat imediat la locul indicat. În timp ce victimele erau transportate la spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, cadrele medicale declarau decesul unui bărbat care a fost găsit într-o baltă de sânge. Victima, de 56 de ani avea picioa-rele zdrobite , iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.Alcoolemie de peste 1 la mieȘoferul a profitat de agitația produsă și a fugit imediat de la locul accidentului fără ca cineva să îl observe. Agenții Serviciului Poliției Rutiere Constanța au demarat imediat o anchetă și în scurt timp au dat de urma lui. Acesta se adăpostise în locuința sa, iar oamenii legii l-au adus la fața locului. Bărbatul a recunoscut în fața anchetatorilor că a băut și a declarat că a fugit de la fața locului de frică.Testarea cu Drager a indicat o alcoo-lemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În urma analizelor s-a stabilit că Bogdan Savin avea o alcoolemie de 1,60 g/l în sânge la prima probă și 1,50 g/l la a doua probă.Leziuni gravePatru dintre victime au rămas internate în spital pentru investigații. „Unul dintre pacienți are amputație de coapsă, adică nu are un picior, iar un altul are fața zdro-bită. Ambii au fost supuși unor intervenții chirurgicale, dar nu ne putem pronunța. Alți doi au rămas internați în Clinica de Ortopedie”, a declarat dr. Mihnea Avram din cadrul SCJU Constanța.Bogdan Savin a fost escortat la sediul Poliției Rutiere pentru a da declarații. La închiderea ediției audierile erau în plină desfășurare. Cel mai probabil, protagonistul carnagiului va fi reținut pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și fugă de la locul accidentului.Depășire riscantăCu numai câteva ore înainte, Pompierii ISU „Dobrogea” au fost solicitați să intervină pe Drumul Național 39, la ieșirea din Mangalia unde a avut loc un accident rutier și mai multe persoane sunt rănite, iar o alta a rămas încarcerată. Polițiștii de la Rutieră spun că un tânăr de 20 de ani, din Mangalia, se deplasa din Vama Veche către Constanța la volanul unui autoturism marca Volkswagen. La ieșire din localitate, spre Neptun, șoferul a vrut să depășească însă, a lovit mașina de transport valori care circula regulamentar pe banda numărul 2. În urma impactului Volkswagen-ul a ieșit în decor și s-a răsturnat. Patru persoane din mașină au fost rănite, iar o adolescentă de 17 ani a rămas încarcerată, portierele fiind blocate. O autospecială de la stația de pompieri Mangalia s-a deplasat la locul accidentului și a scos tânăra din autoturism. Cele patru victime au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri medicale.Range Rover distrusUn alt accident rutier grav s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri la intrare în stațiunea Mamaia. O tânără de 24 de ani din Vrancea și o alta de 18 ani au fost grav rănite, după ce au fost implicate într-un accident. Potrivit anchetatorilor, tânăra se deplasa la volanul unui autoturism marca Range Rover pe bulevardul Aurel Vlaicu dinspre bulevardul Alexandru Lăpuș-neanu. În momentul în care a ajuns la intersecția cu bulevardul Mamaia, șoferița a virat la dreapta și din cauza neatenției în conducere, spun oamenii legii, a intrat în coliziune cu scuarul care desparte cele două benzi de pe sensul său de mers. În urma impactului, șoferița și alte trei persoane din mașină au fost rănite. Două dintre ele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar alte două au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Polițiștii de la Rutieră au deschis o anchetă în acest caz.