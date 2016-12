IMAGINE ŞOCANTĂ! CLIENŢII UNEI TERASE DIN EFORIE, ADEMENIŢI DE PATRON CU LENJERIE INTIMĂ PLINĂ DE RAHAT: "Dacă nu intraţi, nu o să am cu ce să-mi spăl chiloţii!"

5

Marketing viral in forma pura!!!

Ceea ce vedem noi aici este marketing viral. Are toate elementele de shoc necesare pentru a porni o actiune a consumatorului. De repulsie penrtu unii, de curiozitate pentru altii si de admiratie pentru cei ca cel care a avut ideea. Daca acei chiloti sunt murdari pe bune, avem ceva mult mai grav in fata noastra. O persoana sau mai multe persoane cu o igiena precara pun in pericol sanatatea turistilor. Sa fim seriosi, exista apa, chiar si apa marii sa te mai speli din cand in cand. Exista modalitati de a te sterge cand faci anumite treburi.