Polițiștii gorjeni, în fața celui mai greu caz de dispariție:

„Îl căutăm în continuare pe VELCEV, dar parcă a intrat în pământ“

Șansele ca băiețelul din Techirghiol, Constantin Velcev, dispărut pe 23 iulie în munții Parâng, să fie în viață sunt minime, însă speranțe mai există, a declarat, pentru Cuget Liber, inspector principal Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Copilul se afla cu bunicii la munte, într-o cabană din stațiunea Rânca, când a fost văzut ultima oară. I-a spus bunicii sale că iese până în curtea pensiunii, la bunicul lui, însă a dispărut fără urmă. Dacă timp de zece zile de la dispariția sa, micuțul a fost căutat de forțe impresionante, depășind chiar și 200 de persoane, acțiunea a scăzut treptat din amploare cu fiecare zi care trecea. Însă, nimeni nu a găsit nici măcar o urmă sau vreun indiciu despre băiețel. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în prezent, Constantin Velcev mai este căutat de aproximativ 10-20 de persoane, în funcție de situația operativă din județ. Însă, polițiștii gorjeni au ținut să precizeze că nu s-a renunțat la căutarea minorului, ci doar au fost reduse forțele din teren. „Căutările nu au fost întrerupte niciun moment. Copilul este dat în urmărire națională și internațională și zilnic avem acțiuni de căutare la Rânca, împreună cu Jandarmeria. Scotocim în continuare zonele limitrofe, căutăm la cabanele din jur, îi audiem pe toți cei care l-ar fi putut vedea sau întâlni, însă, până acum nu avem niciun in-diciu. Într-adevăr, operațiunile se desfășoară cu efective mai restrânse, la ele participând între 10 și 20 de persoane, dar nu am renunțat nicio zi”, ne-a declarat inspector principal Daniel Tică. Șanse minime Polițiștii gorjeni recunosc că șansele ca băiatul să fie găsit în viață sunt minime, dar mai există încă speranțe. Oamenii legii spun că dacă minorul ar fi murit, ar fi fost imposibil ca sutele de căutători care au scotocit întreaga zonă pas cu pas să nu îi găsească trupul. Mai ales că la acțiune au fost aduși câini special antrenați pentru a descoperi cadavrele de la kilometri distanță. Chiar dacă ar fi fost atacat de animalele sălbatice, ceva urme tot ar fi trebuit să rămână. Însă nimic nu a fost găsit. Ba chiar, au fost polițiști care și-au găsit cheile prin pădure, pierdute în timpul acțiunilor din zilele anterioare. „Șansele sunt minime, dar există. Băiețelul nu era antrenat să meargă pe jos distanțe mari, așa că dacă ar fi fost mort, trupul lui ar fi fost găsit cu siguranță. Totul e învăluit în mister. Sunt și foarte multe animale sălbatice în zonă, așa că e posibil să fi fost atacat. Însă nu știm nimic pentru că nu avem niciun indiciu. La fel de posibil e ca băiețelul să fi fost luat de cineva. Noi verificăm toate pistele, însă acest caz este de departe cel mai greu și cel mai complex pe care l-am avut în ultimii ani. De la începutul anului, am avut 47 de minori dispăruți, și i-am găsit pe toți. Mai puțin pe Velcev, pe care parcă l-a înghițit pământul. Chiar cu o săptămână înainte de dispariția băiețelului, am avut doi copii de șase ani care au dispărut din fața casei. I-am găsit la doi kilometri distanță, la intrarea în pădure. Mâncau mure. A fost foarte important că i-am des-coperit la timp, deoarece pădurile sunt foarte periculoase în zonă. Sunt urși, lupi și câini sălbăticiți, care atacă oameni. În plus terenul este foarte accidentat, sunt multe râpe adânci”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Totuși, orice s-ar fi întâmplat în pădure, că a fost atacat de animale, că a murit de frig și foame, că ar fi căzut în vreo râpă, polițiștii sunt de părere că o urmă, ceva indicii ar fi trebuit să rămână. Însă nu s-a găsit absolut nimic. De aceea, polițiștii iau în serios și ipoteza că băiețelul să fi fost luat de cineva de la Rânca.