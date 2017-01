„ICE”, condamnat la patru ani de închisoare

Patru tineri judecați pentru comiterea infracțiunilor de falsificare de instrumente de plată și fals informatic au fost condamnați, ieri, de magistrații de la Tribunalul Constanța. Mihai Ghiață, zis „ICE”, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare și doi ani interzicerea drepturilor, Alexandru Dan Bălan și Claudiu Ion Matei - la trei ani de închisoare cu suspendare condiționată, iar Daniel Iulian Foarfece - la doi ani de închisoare cu suspendare condiționată. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța. Procurorii Serviciului DIICOT Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Mihai Ghiață, zis „ICE”, din Constanța, și a celorlalți trei, pentru comiterea infracțiunilor de falsificare de instrumente de plată și fals informatic. Potrivit procurorilor, la data de 9 iunie 2004, Ghiață a fost depistat deținând un card falsificat, pe care îl contrafăcuse cu aparatura pe care o avea la domiciliul său. De asemenea, în perioada aprilie - mai 2004, el a transmis o pagină web contrafăcută ca aparținând băncii „Fleetbank” (sucursală a „Bank of America”) către clienți, susținând că banca are probleme tehnice, solicitând astfel datele de contact ale clienților ei. În fața procurorilor, Ghiață nu a recunoscut niciodată comiterea faptelor. El este un „client” vechi al anchetatorilor și mai are la activ două condamnări pentru fapte similare.