ÎCCJ: Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv

Ştire online publicată Luni, 17 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul Emilian Eva rămâne în continuare în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile, potrivit Agerpres.ro.Decizia este definitivă.Procurorul Emilian Eva de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, acuzat de corupție, a cerut să fie pus sub control judiciar și a contestat decizia instanței din 31 iulie, prin care i-a fost prelungit mandatul de arestare preventivă cu 30 de zile.Marțea trecută, în sala de judecată, avocatul lui Emilian Eva a declarat că acesta nu a avut nicio abatere disciplinară timp de 23 de ani ca magistrat, dorește să fie cercetat sub control judiciar și "conștientizează situația în care se află și umilința la care este supus".La rândul său, Emilian Eva a spus că tablourile găsite în locuința sa de către anchetatorii DNA au fost cumpărate de la diverși colecționari sau de la târguri de antichități.Emilian Eva a devenit cunoscut după ce a instrumentat dosarul privatizării ICA, în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani închisoare.Potrivit DNA, în cursul lunilor mai — iunie 2014, perioadă în care tatăl său se afla internat în spital, Emilian Eva i-a solicitat unui medic să depună toate diligențele profesionale "ca să fie bine pentru toată lumea", în sensul de a-i acorda tratamentul de specialitate tatălui său.Ulterior acestei solicitări, în data de 16 iunie 2014, Emilian Eva a dispus printr-o ordonanță clasarea unei cauze penale, respectiv renunțarea la urmărirea penală față de medicul respectiv, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, înșelăciune, purtare abuzivă, fals intelectual, uz de fals.Soluția a fost dispusă la un interval de patru zile de la data repartizării dosarului respectiv procurorului Emilian Eva.După soluționarea favorabilă a dosarului, în intervalul august 2014 — martie 2015, Emilian Eva a pretins și primit de la medicul respectiv diverse bunuri și foloase necuvenite drept contraprestație pentru soluția favorabilă adoptată.Astfel, în perioada august 2014 — martie 2015, medicul i-a furnizat lui Emilian Eva 57 de tablouri, ulterior acesta din urmă intermediind tranzacționarea lor către o persoană, în schimbul unui comision de 16.000 de euro.În februarie 2015, pretextând că trebuie să restituie 20.000 de euro luați cu împrumut de la un om de afaceri, pentru a achiziționa tablouri și a le revinde, Emilian Eva a pretins și primit de la același medic cinci tablouri ale unor pictori cunoscuți pe care a susținut că urma să le remită omului de afaceri.În fapt, Emilian Eva a revândut aceste tablouri sau le-a păstrat, fără a restitui suma de 20.000 de euro omului de afaceri.În același interval, Emilian Eva a pretins și primit de la medicul respectiv un tablou, la un preț subevaluat, pentru care a plătit 1.000 de lei, în loc de 2.000 de lei, cât era valoarea de piață.Ulterior, Emilian Eva a pretins și primit de la aceeași persoană, cu titlu gratuit, încă două tablouri.În intervalul august 2014 — iunie 2015, Emilian Eva a tranzacționat sau a intermediat tranzacționarea unui număr de peste 200 de picturi, cu o valoare de piață de aproximativ 300.000 de euro, deși calitatea de magistrat este incompatibilă cu efectuarea actelor de comerț.