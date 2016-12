Iată unde poţi vedea MOARTEA CU OCHII!

Iată unde poți vedea MOARTEA CU OCHII!

Punctele negre sau locurile unde se petrec multe accidente rutiere încep să se împuțineze în județul Constanța. Polițiștii rutieri spun că, pe baza unor studii făcute, este posibil ca, într-un an, doi, să nu mai avem niciun punct negru pe șoselele din județ, din cauza modificărilor aduse la traficul rutier.„Pe drumurile din județul Constanța există două puncte negre, unul cuprins între Constanța și Ovidiu, în dreptul reprezentanțelor auto, și unul între Constanța și Valu lui Traian, mai exact în zona autostrăzii, până în pădurea de la intrarea în localitate. Aceste zone sunt considerate riscante pentru că sunt la intrările, respectiv ieșirile din municipiu, unde traficul este mai mare, atât pietonal, cât și auto. Aceste două puncte negre există de câțiva ani”, spune Constantin Bădângă, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului de Poliție Rutieră Constanța.„Zona dintre Constanța și Ovidiu este periculoasă pentru că există atât centrele comerciale și hypermarketurile, cât și cartierul Tomis Plus, care generează pietoni. Acum, datorită faptului că s-a construit acel separator în zona Carrefour, s-a făcut sensul giratoriu de la Palazu, a mai scăzut numărul accidentelor rutiere cu victime. Astfel, într-un an, doi, din studiile noastre rezultă că este posibil ca aceste puncte negre să nu mai existe. De exemplu, până acum am avut ca punct negru și Lazu, însă de când s-a făcut separatorul dintre benzi, pietonii nu mai traversează neregulamentar, iar șoferii nu mai întorc fiecare pe unde poftește și, mai mult, dacă se petrece o tamponare, o mașină nu mai poate ricoșa pe celălalt sens de mers pentru a intra în coliziune frontală cu un alt autoturism”, povestește Constantin Bădângă.Pasageri „clandestini” între Constanța și Valu lui Traian„Pe cealaltă parte, în zona dintre Constanța și Valu lui Traian, avem foarte multe mașini care circulă. Aici, singurii pietoni care se deplasează sunt cei «rătăciți». Am avut probleme cu oameni ai străzii, fără adăpost, sau cei care locuiesc în locuințele sociale din acea zonă. În acest fel, ei riscă să fie acroșați de mașinile care nu circulă cu o viteză mică, ba dimpotrivă. Mai mult, drumul nu prea este iluminat, așa că noaptea este foarte greu să depistezi o persoană. În schimb, acum avem autostrada, iar astfel, un șofer nu mai poate să întoarcă mașina, pentru că s-a pus acel parapet de beton. În plus, se preconizează că acel parapet de beton va fi prelungit axial până în apropiere de intrarea în municipiu”, afirmă șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului de Poliție Rutieră Constanța.