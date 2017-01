Iată cine împarte dreptatea la Constanţa! (I)

Iată cine împarte dreptatea la Constanța! (I)

Se presupune că, pentru a fi judecător, trebuie să îndeplinești o serie de condiții în mod obligatoriu: să fii pregătit din punct de vedere profesional, dar, nu în ultimul rând, să ai și un comportament demn de urmat în societate. Există însă și cazuri de magistrați care nu numai că nu fac cinste profesiei și robei pe care o îmbracă, dar aruncă o lumină proastă și asupra a tot ce a mai rămas demn în Justiție. Cazul magistratului Mircea Dumitru Dinică, de la Judecătoria Constanța, este, se pare, exact exemplul clasic de cum NU ar trebui să fie un judecător. El este acuzat de doi bătrâni că, în cursul anului trecut, a locuit, împreună cu familia sa, cu chirie, într-un apartament din Constanța și nu a plătit nici contravaloarea chiriei, nici utilitățile. Mai mult decât atât, magistratul, deși acum în vârstă de 42 de ani, s-a căsătorit, în urmă cu trei ani, cu o fată de 15 ani, care acum este mama a doi copii. Nu este singurul mariaj al judecătorului: el a mai fost căsătorit, anterior, de două ori, legături în urma cărora au rezultat doi copii, câte unul din fiecare căsnicie. Primul copil, o fată, este de aceeași vârstă cu soția actuală. Alt aspect, deosebit de grav: este acuzat de actuala soție, care de câteva luni a intentat proces de divorț, că este violent, că o bătea frecvent și că și-a lovit până și copiii. Dacă viața personală a judecătorului și exemplele pe care le dă în societate lasă mult de dorit, poate că vă așteptați ca, din punct de vedere profesional, lucrurile să stea mai bine. Ei bine, nu! Dimpotrivă! Mircea Dumitru Dinică a fost cercetat disciplinar în mai multe rânduri, iar în prezent se pare că pe rolul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) există alte plângeri, inspecția judiciară luând la puricat, din nou, de curând, dosarele magistratului și activitatea sa. Ultima sancțiune dată pe numele lui a fost în luna aprilie a.c., când CSM-ul a hotărât diminuarea salariului său cu 15% pentru o perioadă de trei luni, pentru că a întârziat, din motive care-i sunt imputabile, efectuarea redactărilor în dosarele pe care le avea în lucru. „Vreți să plec cu copiii în drum?“ Dar să începem cu problema care ne-a atras atenția asupra cazului judecătorului Dinică. Elena și Constantin Manea locuiesc în Constanța, pe strada Negru Vodă nr. 3. Fiind oameni de cuvânt și care inspiră încredere (Constantin Manea este fost profesor universitar de Drept, acum pensionar), vecinul de palier, plecat în străinătate, le-a lăsat o împuternicire prin care ei să se ocupe de apartamentul lui, chiar să-l închirieze, iar banii să îi vireze, lunar, în contul proprietarului. Astfel, la începutul anului trecut, familia Manea a dat un anunț în ziar în vederea închirierii apartamentului cu trei camere situat vizavi de apartamentul lor. Zona fiind foarte bună, în imediata apropiere a hotelului „Ibis”, din Constanța, prețul chiriei pe o lună a fost stabilit de proprietar la 500 de euro. În urma anunțului din ziar, au fost contactați de judecătorul Mircea Dumitru Dinică. „El a fost de acord din start cu chiria. Ba chiar ne spunea: «Sunt judecător de 15 ani și sunt de acord cu această sumă. Eu oricum primesc bani de la Ministerul Justiției pentru asta»” - ne-au declarat soții Manea. Au început să umble pe la autorități pentru a întocmi contractul de închiriere. Numai că, din cauză că unul dintre documentele proprietarului imobilului necesare în vederea înregistrării contractului la Administrația Finanțelor Publice a muncipiului Constanța expirase, cele două părți s-au aflat, la un moment dat, în impas. „A început să plângă și să ne roage (n.r. - judecătorul Dinică) să facem într-un fel, că are un copil mic și soția lui e însărcinată, că nu putem să-i lăsăm pe stradă, iarnă fiind” - ne povestește Constantin Manea. „«Domnule profesor, nu putem să facem contractul pe numele dvs.? Vreți să plec cu copiii în drum?»” - s-ar fi jelit magistratul. „Am fost de acord să-i fac contract pe apartamentul meu, pentru că s-a angajat că va rezolva problema la Tribunal dacă se va naște vreun litigiu împotriva mea” - spune Constantin Manea. „Credeam că este un om foarte cumsecade.... Cum nu aveau un domiciliu stabil, am fost de acord sa-i iau pe toți membrii familiei lui în spațiu” - a continuat Constantin Manea, nevenindu-i nici acum a crede cât de credul a putut fi. „A fugit când i-a fost tăiată lumina...“ Contractul de închiriere a fost înregistrat la Administrația Financiară la data de 10 februarie 2009, astfel că familia Dinică s-a mutat în apartamentul vecin familiei Manea, deși pe hârtie figurau ca și cum ar fi stat la ei. „Banii a zis că-i dă la sfârșitul fiecărei luni. Numai că, imediat după încheierea contractului, el a afirmat că nu are cu ce să plătească, pentru că are de primit o sumă mare de bani de la Mi-nisterul Justiției și ne roagă să-l împrumutăm cu suma de 1.000 de euro, pe care ni-i va înapoia până la sfârșitul lunii februarie (n.r. - 2009). Noi, văzând situația (avea un copil de circa 18 luni și soția gravidă în luna a șasea sau a șaptea), nu ne-am permis să-i alungăm și să reziliem contractul. Noi am mers pe buna credință a acestui judecător, bună credință care de fapt nu a existat” - ne-au mai spus soții Manea (aspecte relatate, de altfel, și în somația de plată pe care au înregistrat-o, ulterior, la Judecătoria Constanța). Nu numai că judecătorul Dinică nu și-a plătit chiria și utilitățile, dar nici datoria de 1.000 de euro, consemnată pe o chitanță de mână semnată de însuși magistratul în discuție, nu ar fi fost plătită nici până în ziua de azi, după cum susțin soții Manea. În luna august 2009, profitând de momentul în care aceștia erau plecați de acasă, judecătorul Dinică și-a luat familia și a părăsit apartamentul de pe strada Negru Vodă. „A fugit atunci când a fost tăiată lumina!” - ne-a spus Elena Manea, cu lacrimi în ochi, „a trebuit să plătim peste 40 de milioane de lei (n.r. - vechi) pentru a reface contractul cu ENEL-ul, a plăti datoriile restante și taxa de repunere în funcțiune. Noi suntem pensionari, noroc că ne-a ajutat fata noastră, care este în Italia, că ne era rușine de vecinul - proprietar al apartamentului...”- ne-a povestit bătrâna. Potrivit celor doi soți, judecătorul Dinică este dator la ei cu plata chiriei, plata gazelor (care au fost și ele oprite pentru că magistratul nu ar fi „cotizat” deloc), plata curentului electric, plata întreținerii la asociația de locatari și alte stricăciuni produse în apartament. Suma totală, socotită de familia Manea, este de 8.363 de lei. L-au dat în judecată pe magistrat Familia Manea a dorit să rezolve pe cale amiabilă acest conflict. Numai că toate încercările de a-l determina pe judecător să-și plătească datoriile se pare că au dat greș. În luna noiembrie 2009, soții Manea s-au hotărât să-l dea în judecată. Ei au optat pentru calea juridică a „ordonanței de plată” și au solicitat Judecăto- riei Constanța să-l oblige pe magistratul Dinică să le plătească datoriile la utilități, dar și con-travaloarea chiriei. Judecătoria Constanța s-au pronunțat, la data de 23 februarie 2010, respingând cererea formulată de soții Manea, apreciind că „desfășurarea relațiilor contractuale dintre părți nu poate fi lămurită decât prin cercetarea fondului cauzei, precum și a mecanismului de formare și executare a contractului încheiat, care nu poate avea loc însă decât în cadrul procedurii contencioase, de drept comun, care oferă ambelor părți garanția administrării unui probatoriu complex și a accesului egal la căile de atac de reformare, iar nu în cadrul procedurii simplificate a somației de plată, al cărei domeniu de aplicare se limitează la realizarea creanțelor certe, lichide și exigibile, care nu pot fi în mod serios contestate”. Cu alte cuvinte, soților Manea nu li se spune că au dreptate ori nu, ci li se indică o altă cale de a-l da în judecată pe magistratul Dinică, respectiv printr-o acțiune întemeiată pe dispozițiile dreptului comun. Nici până în acest moment litigiul dintre familia Manea și judecătorul Mircea Dumitru Dinică nu s-a încheiat. Dimpotrivă, oamenii nu mai știu exact pe ce cale să meargă pentru ca cineva să-i audă și să le facă dreptate. Ei sunt hotărâți să apeleze la toate forurile competente, inclusiv la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde să aducă la cunoștință comportamentul acestui judecător. Dinică: „Nu am absolut nimic de comentat!“ Am încercat să obținem un punct de vedere al magistratului Mircea Dumitru Dinică vizavi de toată această situație litigioasă. Astfel că l-am căutat la biroul său, de la sediul Judecătoriei Constanța. Numai că a refuzat să discute cu noi, spunând: „Nu pot să dau vreo declarație, am un statut, am mai vorbit și în alte ocazii cu presa, dar am fost chemat apoi de președintele Tribunalului... Luați legătura cu purtătorul de cuvânt sau conducerea instanței”. I-am precizat că este o problemă strict legată de domnia-sa, o situație litigioasă vizavi de care doar el ne-ar putea răspunde, la care dânsul ne-a spus: „Orice sesizare trebuie făcută pe cale judecătorească. Nu am absolut nimic de comentat”. De partea cealaltă, conducerea Judecătoriei Constanța nu a comentat toată această situație, din simplul motiv că este evident că există o stare litigioasă între cele două părți, care nu poate fi rezolvată decât pe cale judecătorească, singurul îndreptățit să-și spună un punct de vedere neputând fi decât însuși judecătorul Dinică. Ceea ce este de remarcat și probabil de cercetat de organele abilitate este cum a reușit să ridice judecătorul Dinică banii pe chirie virați de Ministerul Justiției în perioada în care a locuit la familia Manea, dacă el nu a putut face dovada că a plătit sumele respective, reprezentând contravaloarea chiriei, către proprietari?!... Însă, așa cum vom relata în ediția de mâine a ziarului „Cuget Liber”, soția judecătorului Dinică a confirmat că magistratul a refuzat să plătească familiei Manea chiria și toate cheltuielile privind apartamen-tul în care au stat câteva luni bune. v v v În ediția de mâine a cotidianului „Cuget Liber” vă vom vorbi despre viața de familie a judecătorului Mircea Dumitru Dinică. În urmă cu trei ani, la vârsta de 39 de ani, s-a căsătorit, pentru a treia oară, cu o fată de 15 ani (de vârsta fiicei sale din prima căsnicie), cu care a făcut doi copii. În prezent, cei doi sunt despărțiți în fapt, iar procesul de divorț este pe rolul instanțelor. Citiți mâine mărturisirea cutremurătorare a tinerei doamne Dinică. - Va urma - Explicatii foto: Constantin și Elena Manea spun că judecătorul Mircea Dumitru Dinică ar fi dator la ei cu peste 8.000 de lei Teanc de facturi pe care bătrânii spun că le-au plătit în locul judecătorului Dinică Apartamentul în care magistratul Dinică a locuit, fără să plătească vreun ban, vreme de aproximativ șase luni Chitanța de mână care dovedește că judecătorul a primit împrumut de la familia Manea 1.000 de euro