Iată ce se întâmplă dacă nu porţi centura de siguranţă

1

intrebare catre Politie fie locala, fie rutiera

in ultima vreme am vazut ca au inceput ridicarile de masini, o chestie laudabila, mai ales a celor oprite sau stationate in apropierea intersectiilor si a trecerilor de pietoni. Ce nu am inteles: ieri, 28.05.2013 ati inceput ridicarea masinilor parcate pe mijlocul strazii la sensul giratoriu de pe Soveja, unde intorcea 51 inainte. Cand am trecut cu masina, era un Audi auriu care avea deja montata macaraua, si proprietarul se certa cu politistii, dar dupa jumatate de ora, masina era tot acolo. Sa inteleg ca o ridicati ilegal, sau era vreun smecher si nu ati mai avut tupeu sa o ridicati. Si, ar trebui sa va faceti aparitia cand scap copii de la scoala nr 23 din zona Academiei navale; acolo toti parcheaza inainte, dupa si pe trecerea de pietoni si tu ca sofer trebuie chiar sa te opresti sa te uiti dupa copii, care oricum nu se vad, fiind mai mici in inaltime decat o masina.