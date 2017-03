Iadul din Afganistan, povestit de militarii răniţi. "Trebuia să rămân în viaţă, pentru copilul meu!"

Iadul din Afganistan, povestit de militarii răniți. "Trebuia să rămân în viață, pentru copilul meu!"

Eduard Vlad Romilă, plutonierul care conducea mașina ce a trecut peste un dispozitiv exploziv, a suferit o fractură la nivelul coloanei vertebrale și și-a găsit cu greu cuvintele pentru a descrie acele momente. De la incident și până la finalul săptămânii trecute, militarul a fost internat într-un spital din Germania, alături de un alt coleg. Pentru el, va urma o lungă perioadă de recuperări, însă cu lacrimi în ochi spune că, după ce vor trece cei doi ani necesari recuperării, vrea să servească din nou patria. „În primul rând, vreau să-mi felicit colegii, care au făcut o treabă de excepție, atunci când vine vorba de asigurarea perimetrului și evacuarea noastră la spital. Sunt rănit la coloana vertebrală, am avut fractură. Am mai participat la o misiune în Irak, în 2008, după care mers în Afganistan, în 2011. În acel an, am mai avut un incident, dar atunci am scăpat teafăr, a fost avariată doar mașina. Este devreme să spun dacă voi mai pleca, dar eu aș vrea să-mi servesc patria în continuare”, povestește plutonierul.Eduard Vlad Romilă a avut în gând o „misiune” mult mai importantă, aceea de a reuși să rămână în viață pentru băiatul și soția sa, cu toții reîntâlnindu-se la sfârșitul săptămânii trecute. După nefericitul incident, plutonierul a aflat o veste bună, faptul că va deveni pentru a doua oară tată.„Am fost alertată de către cei de la Topraisar, imediat după ce s-a întâmplat accidentul. Am reușit să iau legătura cu soțul meu, mi-a spus că este în stare stabilă. În momentul în care am aflat, am amețit și a trebuit să încurajez pe toată lumea că totul va fi bine. Încurajându-i pe apropiați, m-am încurajat și pe mine”, a precizat Carmen Valeria Romilă, soția militarului rănit.Eduard-Vlad Romilă a fost decorat cu medalia de onoare a Statului Major Gene-ral, alături de ceilalți trei colegi, soldatul Costică-Victor Tarnovschi, caporalul Marcel Neagu și sublocotenentul Florin Oprea.Misiunea „Rechinilor Albi”, desfășurată cu un efectiv de 420 de militari, în perioada august 2016 - martie 2017, a constat în securizarea aeroportului Kandahar și a personalului dislocat în această bază militară, în scopul asigurării protecției Forțelor de Coaliție și a operațiilor executate de echipele de consiliere și asistență. Lt. col. Liviu Necula, comandantul unității de elită a Armatei României, ne-a povestit prin ce a trecut în acele clipe, imediat după explozie.„N-au fost momente ușoare. Incidentele de care am avut parte le-am tratat cu profesionalism și responsabilitate, iar militarii au dat dovadă de dăruire pe timpul misiunii, astfel că nu au fost probleme de moral sau de natură psihică. Pe timpul executării unei patrule, a doua mașină din coloană a lovit un dispozitiv exploziv improvizat, care a dus la rănirea soldaților. Implicarea celorlalți soldați a fost vitală în acele condiții. Sanitarul plutonului a dat dovadă de stăpânire de sine și a ajutat militarii aflați în suferință”, dezvăluie lt. col. Liviu Necula, comandantul Batalionului 341 Infanterie „Constanța”.După 20 de ani de activitate în MApN, Liviu Necula a fost decorat cu medalii NATO, Medalia de Onoare a Forțelor Terestre Române și Semnul Onorific „În Serviciul Patriei”.