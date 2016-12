Iadul Colectiv a durat 153 de secunde. Vezi aici filmul tragediei

Ştire online publicată Vineri, 18 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

153 de secunde! Atât a durat incendiul de la Colectiv care a luat 64 de vieți și îndoliat o țară întreagă. Este concluzia unei expertize făcute de specialiștii de la INSEMEX. Cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere montate în club, experții au pus cap la cap momentele teribile din noaptea de 30 octombrie, scrie realitatea.netORA 22:00Trupa Goodbye to Gravity urcă pe scenă și dă startul concertului. La acel moment, în club erau 350 de persoane.Ora 22:02:01Sunt aprinse două articole pirotehnice de pe stâlpul metalic din stânga scenei. Jetul acestora este orientat înspre public. Artificiile ard aproximativ 15 secunde. Câteva scântei sunt orientate către stâlpul de suținere, situat lângă scenă, în partea stângă.ORA 22:32:00După 30 de minute de concert, are loc cel de-al doilea moment al showului pirotehnic.SECUNDA 00Sunt aprinse artificiile de pe stâlpul metalic din dreapta scenei și celelalte două, de pe stâlpul din stânga scenei. Artificiile ard pentru aproximativ 15 secunde. Câteva scântei sunt orientate către stâlpul de susținere din partea stângă, lângă scenă. După șapte secunde, artificiile se sting, iar stâlpul îmbrăcat în burete de antifonare ia foc. Solistul trupei Goodbye to Gravity anunță că focul nu era în program și se creează o stare de panică, în rândul mulțimii.SECUNDA 22Flăcările ajung la tavan, se întind cu repeziciune pe întreg plafonul.SECUNDA 34Încep să cadă pe oameni bucăți de material incandescent. Mulțimea conștientizează pericolul și se îndreaptă haotic către ieșire. Imaginile arată cum o parte din oameni se îndreaptă către toaletă, iar majoritatea se aglomerează în holul de acces, adică în container. Temperaturile ridicate și fumul de culoare neagră sau alb-gălbuie coboară dinspre tavan către pardoseală. Acest fenomen generează curenți de aer de mare intensitate.SECUNDA 36Focul ajunge în mijlocul localului.SECUNDA 41Prima ușa a clubului este deschisă. Flăcările se extind la tavan, către zona barului. Este emanat un fum de culoare alb-gălbuie, care blochează sistemele de ventilație.SECUNDA 51Incendiul se accentuează, gazele inflamabile coboară în zona oamenilor.SECUNDA 54Gazele acumulate generează suprapresiune în club.SECUNDA 58Se deschide cea de-a doua ușă de ieșire din local. Numărul mare de oameni care părăsesc sala creează o supraaglomerare.SECUNDA 71Întregul club este cuprins de fum și flăcări.SECUNDA 91Focul ajunge și în holul de acces al clubului.Secunda 113Flăcările și fumul încep să fie evacuate de la deschiderea celor două uși.Secunda 153Flăcările începe să se stingă. Camerele de supraveghere pierd semnalul.Incendiul a durat 153 de secunde, spun specialiștii de la INSEMEX. În tot acest timp, 27 de tineri și-au pierdut viața. Potrivit experților, viteza de propagare a flăcărilor a fost de 2,3 m/secundă, iar scânteia provocată de materialele pirotehnice ar fi avut, când a țâșnit, temperatura de TREI MII de grade.