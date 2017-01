Şi pumnul, dar şi cuvântul te pot ucide!

Constanța are nevoie de un centru de primire a victimelor violenței domestice

Și pumnul, dar și cuvântul te pot ucide!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ” s-a născut dintr-o mare necesitate a societății în care trăim. În mult prea multe familii din România, violența, fie ea fizică ori verbală, este la ea acasă. Sub formă de amenințări, de injurii, de șantaj, de bătăi care lasă urme fizice dar, mai mult, răni adânci în suflete și traumatizează de multe ori în mod iremediabil. Dacă adulții încep să învețe cum să lupte într-un fel sau altul împotriva violenței, copiii sunt adevăratele victime care vor rămâne cu traume pentru toată viața. Umbrele scandalurilor, ale bătăilor, ale umilinței, îi vor urmări întreaga existență, îi vor dezechilibra sufletește iar, în final, vor sfârși prin a răni la fel de mult, sau chiar mai mult decât au fost răniți în mod fizic cândva. Nu numai că prezentul lor stă sub semnul întrebării dacă societatea nu începe să lupte împotriva unui asemenea fenomen, ci și viitorul, siguranța lui, pentru că acei copii frustrați se vor răzbuna la rândul lor pe cei din jur și pe familiile pe care și le vor forma. Această boală se va perpetua și va fi o armă mortală pentru societatea în care trăim. Violența va ocupa un loc primordial, iar liniștea pe care o presupune un cămin va deveni tot acel coșmar ascuns, generație de generație, în mii de familii din România. Este o certitudine că orașul Constanța are nevoie de un centru de primire a persoanelor abuzate în familii. Statisticile Poliției spun acest lucru, deși prea puține plângeri ajung la urechile oamenilor legii. De obicei, victimele nu reușesc să lupte îndeajuns cu lumea încon-jurătoare, cu ele însele și pentru ele însele. Ori pentru a păstra o serie de aparențe, de ochii lumii, ori pentru că au unul sau mai mulți copii, și se gândesc că nu vor ca și copiii lor să trăiască fără unul dintre părinți, ori, pur și simplu, există de-pendența financiară, iar victimele nu au un loc de muncă și consideră că nu se pot descurca singure. Așteptăm să vă alăturați muncii noastre pentru ca societatea în care trăim să fie cât mai sănătoasă. Cei (cele) care vor să se implice într-o astfel de activitate sau se oferă să sponsorizeze asociația sunt rugați (rugate) să ne contacteze la redacție, strada IC Brătianu nr. 5, sau la nr. de telefon 582110 sau 582100. Persoane de contact: Betty FRIPIS și Camelia MITRIC Persoanele care sunt victime ale violenței domestice și doresc să fie ajutate pot să ne contacteze la adresele de e-mail: onouasansa@gmail.com, onouasansa_ct@yahoo.com și onouasansa.onouasansa@yahoo.com sau să ne scrie pe adresa redacției. Asociație „O NOUĂ ȘANSĂ” acordă consiliere psihologică, juridică și medicală GRATUITE. Cele care au reușit să lupte cu problemele lor și vor să ajute prin simpla povestire a greutăților cu care s-au confruntat sau să-și ofere serviciile în mod voluntar în cadrul asociației sunt invitate să ne scrie pe adresele de e-mail indicate. De asemenea, cei care vor să ajute financiar Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ” ne pot contacta la redacție sau să vireze sumele de bani în contul RO16RNCB0114097257770001, deschis la BCR Constanța.