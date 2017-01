I-au dispărut 2.000 de euro din cont printr-un bancomat "fantomă". Autorităţile nu au găsit nicio neregulă

I-au dispărut 2.000 de euro din cont printr-un bancomat "fantomă". Autoritățile nu au găsit nicio neregulă

Un constănțean plecat la muncă în Italia a apelat la ajutorul autorităților, după ce a sesizat că din cont i-au dispărut, în mod sistematic, diferite sume de bani. Sperând că va primi ajutor din partea instituțiilor abilitate, bărbatul s-a întors în țară și a depus două plângeri la DIICOT. În luna noiembrie 2016, DIICOT Constanța a dispus clasarea cauzei, iar bărbatul a fost pus să plătească cheltuielile judiciare, după ce a rămas cu o gaură în cont de 2.000 de euro.Gheorghe Bida a depus o plângere cu privire la dispariția mai multor sume de bani dintr-un cont Unicredit Monfalcone, din Italia. Acesta a prezentat un extras de cont emis de bancă, din care reieșea faptul că sumele de bani au fost extrase doar în municipiul Constanța, operațiuni pe care le-a recunoscut. „Analizând extrasul de cont emis de Unicredit Monfalcone, Italia, se constată că în zilele de 12 și 13 august 2015 au fost efectuate opt operațiuni de retragere numerar, fiecare de câte 300 de lei, iar în ziua de 29 aprilie 2016 au fost efectuate șapte operațiuni de retragere numerar, fiecare de câte 100 de lei, toate de la ATM3 situat în municipiul Constanța”, se arată în ordonanța procurorilor DIICOT Constanța.Gheorghe Bida a formulat o altă plângere similiară, prin care a reclamat că în perioada 21-29 iulie 2016, perioadă în care s-a aflat în România, au fost efectuate operațiuni de retragere numerar de la un ATM situat în orașul Ovidiu, pe Șoseaua Națională. „În extrasul de cont se vede clar că au fost scoși bani dintr-un ATM din orașul Ovidiu, pe șoseaua națională, numărul 76. M-am dus și am verificat, acum nu mai există acel ATM, l-au scos. O doamnă de la DIICOT mi-a spus că se vede foarte clar că am scos bani din Constanța. I-am recunoscut faptul că am scos de mai multe ori bani din Constanța, întrucât aici aveam treburi de rezolvat, însă în Ovidiu cine a scos? În extrasul de cont se vede extrem de clar că au fost scoși bani în orașul Ovidiu”, a precizat pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bida.Procurorii DIICOT spun că, la această plângere, Gheorghe Bida a anexat un extras de cont emis de banca din Italia din care rezultă, însă, că operațiunile de retragere numerar au fost efectuate la un ATM din municipiul Constanța. „Din extrasul de cont nu rezultă că ar fi fost efectuate operațiuni de retragere numerar la un ATM din orașul Ovidiu. Gheorghe Bida nu reclamă efectuarea unor operațiuni frauduloase de retragere numerar în municipiul Constanța, ci a unor operațiuni de retragere numerar efectuate în orașul Ovidiu, operațiuni care, în fapt, sunt aceleași, neexistând alte operațiuni decât cele menționate în extrasul de cont. Din conținutul plângerii s-ar înțelege că numitul confundă sucursala situată în municipiul Constanța, cu vreo altă unitate sau ATM situat în Ovidiu”, se mai arată în ordonanța procurorilor.Constănțeanul care muncește de mai mulți ani în Italia nu are de gând să se lase păgubaș în tentativa de a afla cine îi golește contul. De asemenea, bărbatul spune că ar vrea să se întoarcă în România, dar totodată ar vrea să vadă și o schimbare a mentalităților. „Vorba aia, fie pâinea cât de rea, tot mai bună e-n țara mea. Însă, cum pot avea încredere în instituțiile statului că pot rezolva o problemă de genul acesta? N-am dat în cap nimănui, am muncit cinstit, dar banii continuă să-mi dispară și cei abilitați să mă ajute, nu o fac”, ne-a mai afirmat Gheorghe Bida.