Deli-Iorga:

„I-am omorât într-un moment de nebunie!“

Dosarul în care Giani Deli-Iorga este suspectat de comiterea dublului asasinat de la Cernavodă pare pentru unii simplu, pentru alții foarte complicat. Dacă procurorii sunt siguri că Deli-Iorga este cel care i-a omorât pe soții Garoafă, lucru, de altfel, recunoscut de acesta, avocata arvunită de familia sa continuă să susțină în continuare contrariul! Ieri, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat recursul declarat de Giani Deli-Iorga împotriva deciziei judecătorilor de la Tribunal de a-i prelungi mandatul de arestare preventivă pentru o perioadă de încă 30 de zile. Deși recunoaște, în continuare, că el este cel care i-a omorât pe soții Garoafă, Deli-Iorga vrea să fie, totuși, cercetat în stare de libertate! „Eu sunt criminalul soților Garoa-fă, i-am omorât într-un moment de nebunie, dar regret. Nu sunt pericol public, vă rog să mă puneți în libertate” - a spus Deli-Iorga, ieri, în fața magistraților. Avocata își contrazice clientul! Avocatul angajat de familia acestuia, apărătorul Aurica Grigorescu, a susținut însă în pledoaria sa că Giani nu ar fi autorul crimelor și că el nu face decât să îl acopere pe adevăratul ucigaș. Orice chesti-une din dosar a fost interpretată de avocată în favoarea lui Deli-Iorga, ea susținând că procurorii se bazează foarte mult pe declarația băiatului, care a recunoscut fapta, și nu pe probe. „Nu Giani Deli-Iorga este autorul crimelor. Procurorul nu are nicio o dovadă împotriva lui, ci numai declarația acestuia în care recunoaște faptele, fără să fie susținută de alte probe sau indicii. Am discutat și cu anchetatorii care se ocupă de acest caz și nu putem înțelege ce a deter-minat schimbarea unui om liniștit, echilibrat într-unul violent, capabil să ucidă cu sânge rece. Declarațiile lui Giani Deli-Iorga au fost contradictorii încă de la bun început și acest lucru aruncă o umbră de îndoială asupra modului în care s-au petrecut crimele. Inițial, el a negat că este autorul, apoi a recunoscut și a fost de acord să arate unde a aruncat cuțitele. Apoi a afirmat că a plecat după ce i-a omorât pe soții Garoafă, pentru ca a doua zi să se răzgândească și să declare că a stat ascuns în casă toată ziua”, a susținut Aurica Grigorescu. Bogdan Mitu, în Cernavodă, cu o zi înainte de crime De asemenea, anumite neconcor-danțe în declarațiile date de Giani Deli-Iorga în fața anchetatorilor sunt interpretate de avocat în favoarea sa, numai că toate aces-te susțineri sunt contrazise de chiar recunoașterea faptei de către inculpat. „Pus în fața listelor de convorbiri telefonice, Deli-Iorga a admis că a mai luat legătura cu Mitu pe 29 decembrie, de ziua lui și parcă încă o dată. În urmă cu două zile, el și-a schimbat iar declarația și a spus că a mai discutat cu Mitu în acea perioadă, ba chiar s-au și întâlnit preț de cinci minute, în Cernavodă. Potrivit companiei de telefonie mobilă, Bogdan Mitu a fost localizat în Cernavodă pe 2 ianuarie, cu o zi înainte de crime. El și-a sunat soția, care se afla la Fetești. Deli-Iorga a fost sunat de acesta insistent în acea zi, lucru confirmat și de mama acuzatului, care a spus că fiul ei a primit numeroase bip-uri pe telefonul mobil”, a mai spus avocatul Aurica Grigorescu. Aceasta a mai precizat chiar că până și anchetatorii au dubii cu privire la vinovăția lui Deli-Iorga, iar asta pentru că de fiecare dată când ar fi fost audiat el s-a contrazis. „Un criminal adevărat ar fi spus adevărul de la început și nu s-ar fi învârtit în jurul cozii, schim-bându-și mereu declarațiile” - a completat Aurica Grigorescu. Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au ales să-i dea crezare lui Giani Deli-Iorga, cu privire la recunoașterea faptei de crimă, nu însă și în ceea ce privește pericolul social pe care acesta l-ar reprezenta. Prin urmare, recursul declarat de acesta a fost respins, el urmând a fi cercetat în continuare în stare de arest. Crimele care au îngrozit România Amintim că, la data de 3 ianuarie 2011, gestul a doi tineri căsătoriți, care s-ar fi sinucis intrând de mână în Canalul Dunăre Marea Neagră, s-a transformat într-o poveste macabră, cu trei crime și o dispariție. În cele din urmă, din cauză că soția îl amenința cu despărțirea, Bogdan Mitu a băgat-o în apa canalului și a înecat-o, după care, se pare, s-ar fi înecat și el. Corpul său nu a fost găsit însă nici până în ziua de azi. Pe de altă parte, aproape concomitent, prietenul cel mai bun al lui Bogdan Mitu, Deli-Iorga știind de problemele de cuplu ale amicului său, a mers acasă la părinții Gabrielei, pentru a-i convinge să intervină pe lângă aceasta, în sensul de a nu se despărți de Bogdan. Discuțiile s-au transformat în ceartă și amenințări, iar, într-o clipă de nebunie, după cum chiar Deli-Iorga spune, i-a omorât pe părinții Gabrielei. El le-a ascuns cadavrele, unul sub pat, iar pe altul - în șifonier.