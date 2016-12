Şi-a văzut moartea cu ochii: bătrân atacat în propria casă, de patru tâlhari

Și-a văzut moartea cu ochii: bătrân atacat în propria casă, de patru tâlhari

Un bătrân de 79 de ani, din satul constănțean Viile, a crezut că și-a văzut moartea cu ochii, când s-a trezit în casă cu trei namile, ce l-au bătut măr. Totul pentru câteva sute de lei!Evenimentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, 16 spre 17 august. Potrivit oamenilor legii, tâlharii, identificați ca fiind Dumitru Enică, Lucian Titi Tudor, George C. și Vasile Ionuț C. (ultimii doi în vârstă de 17 ani) au bătut împreună la barul din localitate și s-au înțeles să meargă peste bătrân, știind că primise pensia. Drept pentru care, în jurul orei 23,30, trei dintre ei au năvălit în casă, în vreme ce al patrulea, Vasile Ionuț C. ținea de șase. „Suspectul a pătruns și el în curtea părții vătămate, însă a rămas în pragul ușii acesteia, pentru a asigura locul faptei. Totodată, cu ajutorul unui telefon mobil, acesta din urmă făcea lumină din pragul ușii în casă, oferindu-le în acest mod ajutorul celor trei suspecți care se aflau în casă”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, în atenția cărora a ajuns dosarul penal.După ce l-au bătut bine pe bătrân, i-au furat 436 de lei. „După ce au deposedat de bani victima, cei trei inculpați au legat-o cu mâinile la spate, iar în zona feței i-au legat o perdea, pentru a nu fi recunoscuți. Mai mult, înainte să plece de la locuința acesteia, inculpații au amenințat-o că dacă va țipa o vor arunca de pe podul de la Cernavodă, în Dunăre.După ce au părăsit locuința persoanei vătămate, suspecții au împărțit banii obținuți, câte 100 de lei de persoană, iar cu diferența de 36 de lei și-au cumpărat țigări”, au mai afirmat anchetatorii.De îndată ce s-a eliberat din strânsoare, bătrânul a cerut ajutorul vecinilor și al Poliției. Săptămâna aceasta, pe baza probelor strânse, polițiștii de la Postul de poliție Ion Corvin și cei de la Secția Poliției Rurale 8 Băneasa i-au identificat pe suspecți. Vineri, cei patru au fost duși în fața magistraților Judecătoriei Medgidia, care au dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.