I-a împrumutat maşina fiului, deşi ştia că nu are permis!

Inconștiență

I-a împrumutat mașina fiului, deși știa că nu are permis!

Tată și fiu, din localitatea Dobromir, au ajuns să fie cercetați penal de polițiștii de la Serviciul Rutier pentru că părintele i-a împrumutat mașina băiatului său pentru a se plimba prin comună, deși știa că acesta nu are permis pentru nicio categorie de autovehicule.Selamin M., de 27 de ani, din comuna respectivă, a fost depistat, sâmbătă, 3 noiembrie, în trafic, pe raza localității, în timp ce conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie.Din investigațiile efectuate, oamenii legii au stabilit că tatăl i-a încredințat, cu bună știință mașina, fiului său, chiar dacă știa că acesta nu are permis pentru nicio categorie de autovehicule.Inconștiența celor doi a fost „răsplătită” de polițiștii de la Rutieră cu dosar penal în cazul fiului pentru conducere a unui autoturism pe drumurile publice fără a avea permis, iar în cazul tatălui pentru că a încredințat autoturismul unei persoane despre care știa că nu are permis.