I-a dus concubinului droguri în penitenciar de teamă că n-o va mai… iubi

Magistrații de la Tribunalul Constanța au audiat-o, vineri, pe Gheorghița Mariana Sbanghiu, de 27 de ani, care a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT Constanța sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Ea și-a recunoscut fapta, dar a declarat, totodată, că nu știa că face trafic de droguri. „Mi-am dat seama că e vorba de droguri abia când au venit cei de la DIICOT să-mi ia declarații, căci, anterior, concubinul mi-a zis să stau liniștită, pentru că este vorba despre niște prafuri pentru sport“, a declarat Mariana Sbanghiu, la Tribunalul Constanța. De remarcat faptul că, pe parcursul urmăririi penale, femeia a negat continuu că ea ar fi pus narcoticele în cutiile de brânză, până când a fost confruntată, la prezentarea materialului de urmărire, cu probele care s-au strâns împotriva ei. „Recunosc că sunt vinovată de fapta reținută în sarcina mea, dar am făcut totul sub imperiul temerii pe care mi-a insuflat-o concubinul meu, care a țipat la mine și mi-a zis că nu-l mai iubesc dacă nu-i aduc pachețelele cu droguri“, a precizat acuzata în instanță. Fapta a avut loc la data de 4 noiembrie 2008, când Mihai Daniel Priboi, deținut în Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă, a primit vizita Marianei Sbanghiu. Conform procurorilor DIICOT, pentru că femeia l-a atenționat pe concubinul ei în mod intenționat cu privire la conținutul a două cutii de brânză, paznicii au trecut la verificări. În caserole, lângă bucățile de brânză, se aflau patru pliculețe cu un praf alb, despre care s-a stabilit ulterior că este vorba despre 1,7 grame de heroină. Deținutul îi sugerase, inițial, femeii să transporte drogurile sub limbă și să i le transmită în momentul sărutului, dar ei i-a fost teamă ca nu cumva să le înghită. Următorul termen în dosar a fost stabilit pentru data de 6 februarie.