Şi-a cumpărat din Germania o maşină furată

1

masini germania

Efectuez transporturi in Germania pentru adus masini cu urmatoarele facilitati: 1.deplasare la adresa ,daca aveti o masina gasita pe net. 2.deplasare pentru achizitionare de numere provizori si asigurare 3.sambata si duminica deplasare cu masina mea la targurile din zona pentru cumparaturi. Alte detalii : transportul se face un microbus Mercedes mixt ,4 persoane plus sofer ,in spate spatiu pentru bagaje ,dormit aragaz, sunt vorbitor de limba germana .Un exemplu de traseu de aproximativ 1600km ,intrare pe la Pasau ,se urca prin orase pana la Breman si se coboara pe alt traseu inapoi la Pasau ,se poate face si un traseu in functie de ofertele gasite pe net,dar este imposibil ca ,clientul sa nu gaseasca dupa 1000 si ceva de km masina dorita , in conditile in care nu vom folosi autobahn si vom merge doar prin localitati. Pret persoana 270 /eur , in limita a: 0 -1600 km parcursi pe teritoriul Germaniei .In aceasta marja de km ,se pot face cautari si in Olanda. Contact Paun Ion 0732422211