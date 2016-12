Şi-a băgat necuratul coada! "Filmul" crimei din staţiunea Mamaia

Și-a băgat necuratul coada! "Filmul" crimei din stațiunea Mamaia

Fostul preot bistrițean, ce a dat vina pe o „clipă de nebunie“ pentru că, în ajunul Sărbătorilor Pascale, a ucis o adolescentăde 15 ani, într-un apartament din stațiunea Mamaia, a fost arestat preventiv.Magistrații Tribunalului Constanța au analizat, duminică, în prima zi de Paște, dovezile prezentate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, printre care inclusiv mărtu-risirea fostului cleric Laurențiu Constantin Aspru, de 37 de ani. La finalul ședinței, judecătorii au decis arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată la instanța superioară.Polițiștii au fost sesizați despre teribila crima, sâmbătă dimineață, în jurul orei 10,00. Un bărbat a sunat la 112 pentru a anunța că într-un apartament din blocul Arlechin, din stațiunea Mamaia, a avut loc o crimă, victima fiind o tânără. Imediat, la fața locului au ajuns o ambulanță, dar și echipaje de poliție. Au găsit cadavrul minorei, îmbrăcat sumar, întins pe patul din dormitor, cu semne evidente de strangulare pe gât.În vreme ce specialiștii criminaliști cercetau cu atenție apartamentul, pentru a găsi orice probă, colegii lor de la Serviciul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, au început căutările suspectului. Nu le-a luat mult timp pentru a-l găsi: stătea într-un Volvo cu numere de Cluj, într-o parcare spre ieșirea din stațiune spre Năvodari. Nici nu a opus rezistență când a fost reținut, a recunoscut și că a ucis-o pe tânără și că, înainte de a suna la 112, a băut mai multe beri.Victima avea cablul de la fierul de călcat înfășurat la gâtLa audieri, le-a povestit oamenilor legii de-a fir a păr ce se întâmplase. Laurențiu Constantin Aspru a cunoscut-o pe Ramona, victima sa, în urmă cu ceva vreme, pe un site de matrimoniale. După ce au discutat o perioadă, au stabilit să se întâlnească, în apartamentul pe care fata îl avea închiriat în stațiunea Mamaia, pentru a întreține relații sexuale contra cost. Așa că, vineri seară, bărbatul a ajuns la Constanța și a mers direct la apartamentul indicat.Peste noapte - undeva în jurul orei 2,00, susțin surse apropiate anchetei, raportat la momentul în care a survenit decesul fetei -, cei doi s-au luat la ceartă din cauza banilor. Potrivit acelorași surse, fata percepea un tarif de 200 de lei pentru ora de relații sexuale, iar bărbatul depășise deja timpul alocat, astfel că tânăra i-a cerut bani în plus. Mai mult, la protestele bărbatului, aceasta a plusat: l-a atenționat că are doar 15 ani și îl va reclama la Poliție, distrugându-i viața!Acela a fost momentul în care bărbatul și-a pierdut mințile. În timpul anchetei, le-a povestit oamenilor legii că a luat-o în brațe pe minoră și a strâns-o la piept, ulterior mâinile urcând de pe spate pe gâtul ei. După ce a strâns-o de gât până a leșinat, ar fi întins-o pe pat și a luat primul cablu pe care l-a văzut - cel de la fierul de călcat! - și a sugrumat-o. De altfel, potrivit procurorului Zafer Sadîc, cablul folosit a fost găsit înfășurat în jurul gâtului minorei.Apoi a părăsit apartamentul, s-a urcat în mașină, și-a luat de băut de la primul magazin și, într-un final, a sesizat autoritățile. În timpul audierilor, a dat vina pe o nebunie de moment, ce i-a luat mințile.O mică avere găsită în apartamentul minorei-prostituateLaurențiu Constantin Aspru a slujit, în ultimii 12 ani, în bisericile ortodoxe din localitățile Chiochiș și Galații Bistriței (în ultimii patru ani), din județul Bistrița Năsăud. El a renunțat la parohie începând cu ianuarie 2015; atunci, spun oamenii din zonă, i-a anunțat pe enoriași că renunță la straiele bisericești și că divorțează și de soție, intenția lui fiind să plece peste hotare. De altfel, a fost ajutat să plece în Belgia de o familie din Galații Bistriței, dar între timp s-a întors în țară.Bărbatul are doi copii cu fosta soție, un băiat de șase ani și o fată de 14 ani.Victima fostului preot, Ramona, provenea dintr-o familie dezorganizată din Năvodari și fugea frecvent de acasă. Din primele informații, se pare că unchiul fetei îi închiriase apartamentul din Mamaia, unde aceasta se prostitua. Audiat, unchiul fetei ar fi susținut că nu știa cu ce se ocupă nepoata lui. Polițiștii continuă însă cercetările, mai ales că au găsit în apartament aproximativ 20.000 de lei, bani pe care i-au confiscat.