Şi-a aruncat copiii în faţa maşinii pentru bani. O fetiţă de 2 ani a murit

Lipsa interes si lipsa eficienta

Copii lor, mici, nu au nici o vina. Nu stiu unde draqu umbla protectia copilului si institutia tutelara, in loc sa verifice cum sunt crescuti acesti copii: 1. sunt hraniti ?, au o casa curata ?, li se asigura sanatate, educatie?, etc sau 2. sunt neglijati, pusi sa cerseasca sau folositi in activitati de acest fel, sau altele precum cele mentionate in articol? In cazul 2 - ar trebui luati de urgenta din sanul familiei, decaderea din drepturi a parintilor denaturati, iar copiii dati spre adoptie. Este singura varianta pentru ei, de a avea o viata decenta. Nici nu ar trebui sa se puna problema de integrare in familia largita, daca nici aceia nu au conditii decente de crestere a unui copil.

Răspuns la: La sapun!

Adăugat de : Gigi, 1 aprilie 2014

Astia trebuie masacrati in masa. Genocid le trebuie. Stransi toti in ghetourile lu' Mazare, pus un gard de jur-imprejur si dat foc. Cu Pastaie pe...