Hugo Boss şi Louis Vuitton, reţinuţi de vameşii constănţeni

Hugo Boss și Louis Vuitton, reținuți de vameșii constănțeni

Vameșii și polițiștii de frontieră constănțeni au reținut în vederea confiscării bunuri suspecte a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală și bunuri în plus față de cele declarate - între care și o arbaletă și muniția corespunzătoare - în valoare de aproximativ 500.000 de lei. Oamenii legii spun că mărfurile au fost descoperite în urma controalelor fizice realizate la două containere sosite din China cu mărfuri diverse, pentru firme din România. Mărfurile în plus față de cele declarate au fost: o arbaletă cu pat de lemn, neînseriată, și accesorii (206 săgeți cu vârf metalic, trei dispozitive de ochire), pentru care importatorul nu deținea documente legale și două prăștii din metal și lemn, cu 300 bile metalice. Containerul care conținea această arbaletă a fost supus controlului fizic amănunțit ca urmare a informațiilor deținute de polițiștii de frontieră. În acest caz, Vama și Poliția de Frontieră au dispus ridicarea bunurilor susmenționate în vederea confiscării. Polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală administratorului firmei importatoare, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată și de folosire de acte nereale la autoritatea vamală. Celelalte bunuri constatate a fi în plus sunt: 500 de ceasuri de mână și de perete, 300 de seturi de recipiente metalice pentru băuturi și diverse alte accesorii, care au fost predate în custodia comisionarului vamal, pe bază de proces verbal, de către autoritatea vamală. Mărfurile nedeclarate și sus-pecte a fi contrafăcute, constând în 4.624 curele inscripționate cu însemnele firmelor Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Hugo Boss, Gucci și altele mărci, peste 100 de perne, cutii, pușculițe cu sigla Hello Kitty, și diverse alte accesorii, au fost, de asemenea, confiscate. În cazul bunurilor susceptibile a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, polițiștii de frontieră au întocmit admini-stratorului firmei în cauză dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. Lucrările au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.