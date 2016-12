Hoţii nu mai au nicio frică. Fură maşini ziua în amiaza mare!

Hoții nu mai au nicio frică. Fură mașini ziua în amiaza mare!

Proprietarii de Dacii riscă să rămână fără mașini oricând. Tupeul hoților a devenit atât de mare, încât trec la acțiune și ziua în amiaza mare. Nici dispozitivele antifurt nu-i mai intimidează.Hoții de mașini acționează, de regulă, la adăpostul întunericului, și asta pentru că proprietarii autoturismelor reacționează mult mai greu chiar și în cazul în care alarma se declanșează. În plus, noaptea le poate șterge rapid urmele și astfel mulți scapă basma curată.Constănțenii „specializați” în furtul de mașini nu mai au însă nicio frică. Au ajuns să plece la volanul mașinilor parcate în fața blocului ziua în amiaza mare. Daciile sunt preferate, de regulă, pentru că acestea se descuie foarte ușor, iar în plus nu multe au dispozitive antifurt care să-i pună pe fugă.O constănțeancă din Tomis Nord a trecut acum câteva zile printr-o astfel de experiență neplăcută. Vinerea trecută s-a trezit cu un individ în mașina sa, care era parcată pe strada Dispensarului, colț cu Aleea Umbrei, și nu pe timp de noapte, ci undeva în jurul orei 14.30. În plus, vorbim despre o zonă intens circulată, așadar cel puțin teoretic hoțul a avut nevoie de mult tupeu. Norocul însă nu prea l-a ajutat. Dacia pe care încerca să o fure avea alarmă. Acest lucru nu l-a descurajat, însă până la urmă i-a zădărnicit planul.Femeia ne-a povestit că hoțul, un tânăr de aproximativ 30 de ani, a plecat cu mașina la drum, cu alarma pornită, însă în dreptul unei spălătorii din zonă motorul i s-a oprit. Încerca să rupă firele de la alarmă, pentru ca aceasta să se oprească, însă a tras de alte fire. „În dreptul spălătoriei i-a murit motorul. A tras de niște fire și i-a murit alimentarea. Credea că sunt de la alarmă”, a povestit constănțeanca. Din fericire pentru ea, câțiva apropiați deja se urcaseră în mașini, pentru a putea să-l blocheze în trafic, așadar când motorul Daciei s-a oprit, a fost încolțit. Urmăritorii n-au reușit să și pună însă mâna pe el. Hoțul a fost pe fază și a fugit pe portiera din dreapta.Cel mai probabil, Dacia 1310, fabricată în 1998, urma să ajungă la fier vechi.Spărgătorii de mașini fac practică pe DaciiMai nou, și copiii fac „practică” pe Dacii. Câțiva puști care nu au mai mult de 13 ani au dat în ultimele luni zeci de spargeri. Preferă Daciile, pentru că se descuie foarte ușor. Nu pun mâna pe mare lucru: stick-uri, încărcătoare auto, brichete, pachete cu gume de mestecat, cruciulițe, dar paguba provocată prin distrugerea autotu-rismelor este destul de însemnată. Din păcate, în cazul acestora nu se pot lua măsuri. Sunt minori, așadar nu răspund penal.Alarma e sfântăPentru prevenirea evenimentelor nedorite, polițiștii recomandă constănțenilor instalarea pe autoturisme a sistemelor de alarmare, antifurt, sisteme care odată activate descurajează infractorii, dar și să nu lase în mașină, la vedere, obiecte de valoare care atrag interesul hoților, cum ar fi genți de voiaj, poșete, borsete, aparatură electronică etc.De asemenea, sfatul polițiștilor este să păstrăm acasă actele și o fotografie a autovehiculului. În cazul în care am deveni victima unui furt auto, aceste documente sunt extrem de utile poliției pentru căutarea și găsirea rapidă a acestuia, inclusiv prin intermediul internetului.