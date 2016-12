Hoţii n-au frică de nimic: îţi intră-n casă sau te fac la buzunare ziua-n amiaza mare. Când va fi Constanţa un oraş sigur?

1

Sin City

Niciodata acest oras nu va fi un oras sigur si civilizat,atat timp cat va fi condus de mafioti,penali si borfasi. Nimeni nu doreste monitorizarea cu camere de luat vederi a orasului.Absolut niciun partid nu sustine acest proiect.De ce??? Ptr ca acasa , au niste pramatii penale si care s-ar putea sa intre la puscarie datorita acestui sistem de monitorizare. Nimeni nu doreste reformarea acestei institutii de lachei denumita :Politia Locala. Toate putorile si spagagii lucreaza acolo.Niste dobitoci in uniforma. Domnule Hulubei oare ai pretentia ca acesti penali care ne conduc au interesul ca acest oras sa fie un oras sigur?Nu,ptr ca nici nu-i intereseza. Stiti cand vor fi interesati?Cand familiile lor vor fi afectate.Punem pariu, daca maine un membru al famililei lui Fagadau,Stroe, etc ar suferi un accident grav din cauza unui maxi-taxi, in secunda doi,acestea ar dispare de pe sosele?Punem pariu, daca copilul cuiva din primarie ar ajunge la spital in stare grava din cauza infractorilor, a doua zi primaria va incepe sa instaleze sistemul de monitorizare? Noua trebuie sa ne ajunga cutitul la os, ca sa ne desteptam si sa gandim rational.