Hoţii din locuinţe profesionişti, pe cale de dispariţie! Cine mai jefuieşte case în Constanţa

Hoții din locuințe profesioniști, pe cale de dispariție! Cine mai jefuiește case în Constanța

După ce au terorizat municipiul Constanța, spărgând și câte patru - cinci case pe zi, puștanii specializați în furturi din locuințe au plecat în alte județe. Motivul: adulții care le coordonau jafurile au ajuns după gratii.Vremurile în care furturile din locuințe erau comise de așa numiții „profesioniști” - de hoți cu vechime în această „meserie”, ce foloseau chei potrivite, care cotrobăiau într-o casă fără a face zgomot sau deranj, sunt aproape apuse. Rar mai este dată o astfel de spargere în municipiul Constanța. De exemplu, anul trecut, au fost înregistrate în jur de zece spargeri de locuințe, comise de hoți experimentați.„Aceștia sunt hoți profesioniști și folosesc așa numita metodă «foiță de aluminiu». Odată intrați în locuință, nu prea lasă urme. Aceștia sunt, însă, hoți voiajori, călătoresc dintr-un județ în altul, după comiterea furturilor. Sunt puține cazurile cu astfel de autori, sunt mai greu de identificat, dar nu imposibil”, ne-a precizat inspectorul principal Donciu Răducan, șeful Biroului de Investigații Criminale de la nivelul Poliției municipiului Constanța.Puși să fure de către părinți În schimb, în ultima perioadă, furturile din locuințe sunt comise preponderent de minori, cu vârste începând de la 12 - 13 ani. E drept, însă, că investigațiile au dovedit că aceștia sunt trimiși la furat și coordonați de adulți. Și tot la aceștia ajung și bunurile sustrase. „Am fost în foarte multe locuințe unde trăiesc minorii implicați în furturi. Nu au de nici unele. De exemplu, am fost la un autor de furt din locuință, un minor de 17 ani, care locuia în mediul rural. Erau opt persoane într-o încăpere - șase copii, dintre care trei mici, mama și concubinul acesteia. Nu am găsit un scaun în casă. Nu aveau nicio cratiță de mâncare. Dar întrebarea care se ridica, precum în toate cazurile, ce s-a întâmplat cu banii de pe bunurile furate? Ancheta a evidențiat că bunurile erau vândute, iar banii erau jucați la barbut sau cheltuiți pe distracții de concubinul mamei”, își amintește insp. princ. Donciu Răducan.Iar exemple de genul acesta sunt numeroase, având în vedere că minorii sunt puși să fure fie sub amenințare, de către părinți, fie promițându-li-se niște recompense mărunte. De exemplu, unor minori li se ofereau 100 de lei, dacă reușeau să se întoarcă cu o pradă valoroasă. Alții, în schimb, erau trimiși să fure sub amenințarea cu bătaia, în unele cazuri instigatorii fiind chiar părinții. În alte situații, ne-a povestit polițistul, părinții se declară depășiți de situație, minorii ajungând dependenți de etnobotanice și comițând furturi pentru a-și întreține viciul.Luau casele la rând… „Au existat supravegheri operative, cu mandat de la instanța de judecată, în care s-a putut constata cum procedau grupările de hoți: adulții îi transportau pe minori într-o zonă, cei mici luau casele la rând, sărind din curte în curte, iar la final, adulții îi recuperau, cu tot cu bunurile furate”, a mai precizat șeful Biroului Investigații Criminale. În Constanța, hoții din locuințe nu filează casele pe care vor să le atace. Nu acționează la pont, ci… la nimereală! Bineînțeles, orientându-se și după mașina parcată în fața locuinței. De altfel, au fost înregistrate numeroase situații când infractorii puștani au luat la rând casele de pe o stradă, în căutare de bunuri de furat. Iar intrați în interior, minorii răvășeau locuințele.Mai mult, în ultima perioadă, hoții din locuințe au manifestat o preferință pentru cartierele de case - explicația polițiștilor că, într-o gospodărie, pot să acționeze la adăpostul gardului și sunt mai greu auziți de vecini, decât la bloc.Jefuiesc locuințe din alte județe Anul trecut, în felul descris mai sus, o grupare de hoți a spart mai bine de o sută de locuințe. După luna octombrie, când polițiștii au descins la locuințele suspecților adulți, au confiscat numeroase bunuri, iar membrii grupării au fost arestați, numărul furturilor din locuințe a scăzut considerabil. Astfel, dacă în toamna lui 2014, în municipiul Constanța, aveau loc între două și cinci spargeri de locuințe pe zi, în prezent sunt una sau două pe săptămână. E drept, minorii care participau la acele spargeri nu au fost închiși, dar… au plecat în alte județe.„Odată adulții arestați, minorii nemai-având îndrumători, nu mai acționează precum în toamna anului trecut. Iar unii s-au mutat în alte județe. De exemplu, sunt identificați în furturi din locuințe din alte județe”, ne-a precizat insp. princ. Donciu Răducan.