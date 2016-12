Hoţii dau atacul la Fruvimed Medgidia

Hoții dau atacul la Fruvimed Medgidia

Ieri dimineață, pe la ora 0.30, un echipaj de jandarmi aflat în patrulare pe drumul tehnologic al Canalului Dunăre Marea Neagră, în apropiere de localitatea Medgidia, a observat un autoturism Dacia Break, cu portbagajul lăsat pe roțile din spate, care se deplasa spre podul rutier.Jandarmii au oprit autoturismul, în care se aflau patru persoane, iar în portbagaj au fost descoperiți 50 de șpalieri metalici sustrași din via aflată pe malul drept al Canalului Dunăre Marea Neagră, vie aparținând SC FRUVIMED SA Medgidia.Cei în cauză se numesc Andrei Pintilie, de 22 de ani, George Done, de 21 de ani, Viorel Done, de 19 ani, și Ion F., de 17 ani, din Mircea Vodă. Ei au fost predați lucrătorilor din cadrul Poliției Medgidia pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvîrșirii faptelor de distrugere și furt. Autoturismul și bunurile aflate în interior au fost și ele predate polițiștilor. Este pentru a doua oară, spun jandarmii constănțeni, în decurs de cinci zile, când jandarmii descoperă astfel de fapte. În data de 19 mai, în portbagajul și în interiorul unui autoturism au fost descoperiți 80 de șpalieri metalici sustrași din interiorul fermei SC FRUVIMED SA Medgidia.