Hoţii care au spart Banca Carpatica au fost trimişi în judecată

Hoții care au spart Banca Carpatica au fost trimiși în judecată

Exact în ziua în care doi indivizi au jefuit o casă de schimb valutar în centrul orașului, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța îi trimit în judecată pe autorii jafului de la Banca Carpatica, petrecut în dimineața zilei de 29 mai a acestui an. Potrivit anchetatorilor, Radu Lucian Apostol și Nicușor Manta, din Năvodari, ambii oameni de afaceri, în dimineața zilei de 29 mai 2009, la orele 08.56, primul cu glugă și cu mănuși, iar al doilea cu cagulă pe cap, au pătruns în sediul sucursalei băncii comerciale Carpatica S.A. din municipiul Constanța, situată în zona Casei de Cultură, de unde au furat, sub amenințarea armelor, 69.210 lei. Întreg jaful a durat circa 40 de secunde. În timp ce Nicușor Manta îl amenința pe paznic cu pistolul și cu un baston cu electroșocuri, Radu Lucian Apostol a escaladat zidul despărțitor înalt de circa doi metri dintre holul pentru clienți și interiorul casieriei, iar în ghișeu a împins-o, intimidat-o și amenințat-o prin țipete pe casiera Monica Clinci și a sustras dintr-un sertar al fișetului suma de 69.210 lei. Ambii inculpați au părăsit apoi în grabă banca, cu banii sustrași ascunși într-un rucsac gri și au reușit să dispară până la sosirea echipelor de intervenție ale firmei de pază și a organelor de poliție, întregul film al acțiunii fiind surprins de camerele de supraveghere video ale băncii. Ceea ce i-a pus pe polițiști pe urmele lor a fost o greșeală copilărească a lui Manta care, în momentul în care a ieșit din bancă, și-a descoperit fața, fiind înregistrat de camerele de luat vederi și apoi identificat ușor de oamenii legii. De asemenea, mai mulți martori din bancă au precizat că în cursul jafului, înainte ca cei doi autori să părăsească incinta, i-au auzit cum cel înarmat a strigat spre celălalt „Hai, hai, Radu, ajunge!”, iar celălalt strigând „Hai, Anton!“. Angajații băncii au explicat că, după comiterea faptei, când au văzut la știrile TV că au fost identificați cei doi autori și că aceștia se numesc Lucian Apostol și Nicușor Manta, și-au dat seama că cei doi sunt clienți vechi, întrucât veneau regulat împreună la bancă, unde aveau un cont deschis în numele S.C. EURO SUPPLIER S.R.L. Năvodari. În cursul investigațiilor, s-a stabilit că imediat după săvârșirea jafului armat, martorii oculari au observat doi indivizi deplasându-se în fugă dinspre platoul parcului Casei de Cultură spre aleea Daliei, unde au urcat într-un autoturism marca Ford, de culoare neagră, care nu avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare și au pornit în trombă. Cu ocazia efectuării de verificări la firmele de închirieri auto, s-a stabilit că o astfel de societate, cu sediul în Constanța, a închiriat la data de 26 mai 2009 autoturismul marca Ford Focus către Radu Apostol pentru o zi, iar a doua zi clientul a solicitat telefonic prelungirea contractului de închiriere până la 31 mai 2009. De asemenea, în urma perchezițiilor, la domiciliile inculpaților au fost găsite o parte din bani, precum și pistolul și recuzita folosite în timpul jafului. Sub aceste aspecte, procurorii i-au trimis pe cei doi în judecată pentru jaf și au stabilit cheltuieli judiciare în sumă de 10.000 lei, care, în conformitate cu dispozițiile legii, vor fi suportate de inculpați. Cei doi se află în prezent încarcerați la Poarta Albă și vor fi judecați în stare de arest.