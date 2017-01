Hoţii bagă groaza-n constănţeni! Ştiţi cum să-i ţineţi departe de casa voastră?

1

Hotii sunt relaxati in Romania

Cu alte cuvinte sa ne transformam locuintele in inchisori,cei cinstiti sa traiasca precum animalele in custi in timp ce bandele infractoare sa se plimbe fara stres si sa aleaga ce cusca cu oameni e mai usor de spart,ce baba de violat. Dar niste legi care sa bage teroarea in infractori ,nu se poate sa cerem,chiar prin demonstratii de strada ? A cui e tara,a noastra sau in primul rand a infractorilor? Legi nemiloase pentru talhari si criminali,asta trebuie urgent! Fara gluma,executia pentru delicte grave ar trebui introdusa iar talharia nu ar trebui privita doar ca o scapare,ci pedepsita cu maxima duritate si multi ani de munca fortata in detentie.