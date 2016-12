Hoţi prinşi mai ceva ca în filmele poliţiste!

Hoți prinși mai ceva ca în filmele polițiste!

Nu știu nimic despre arta fotografiei, dar și-au dat seama că pot obține bani frumoși dacă fac rost de niște aparate foto profesionale și le vând pe sub mână. Este vorba despre patru indivizi din Cobadin, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, care, la începutul lunii decembrie, au jefuit un studio foto din zona Delfinariu, din municipiul Constanța.Și nici nu s-au străduit prea mult, căci cu ajutorul unei foarfece tip „gură de lup” (preferata celor care sparg sediile firmelor!) au trecut repede de așa zisele „bariere” ridicate de proprietarul firmei, fotograful Vladimir Brișcariu.„Eu credeam că sediul firmei este impenetrabil, cu măsurile pe care le-am luat. Este cameră de supraveghere în spatele sediului, în fața este una falsă, la derută și am instalat și o alarmă interioară. După ce mi-a fost spart sediul, am pus lacăte, lanțuri și mi-am spus că, gata, acum chiar nu vor mai putea să intre. Dar când mi-au arătat polițiștii cu ce sculă au intrat (n.r. - referindu-se la foarfecele «gură de lup»), mi-am dat seama că degeaba încerc eu!”, a afirmat păgubitul.De altfel, nici alarma interioară pe care o avea montată nu i-a fost de prea mult ajutor în noaptea de 1 spre 2 decembrie, când a avut loc jaful. „De obicei sunt un tip nocturn, lucrez foar-te mult noaptea. Dar în ziua respectivă, fiind duminică, 1 decembrie, și fiind și după o petrecere, am plecat mai devreme, adică pe la 12,30 noaptea. Dimineață, când m-am întors la sediu, am găsit ușa deschisă. Aveam alarmă, dar a sunat degeaba, căci vecinii de deasupra, care ar fi putut să o ajute, nu erau acasă. Așa că pe hoți nu i-a deranjat alarma mea”, a adăugat Vladimir Brișcariu.Drept dovadă că hoții nu aveau idee care dispozitiv era valoros și care nu este faptul că au furat tot! „Au luat aparatele mai vechi, care erau expuse în vitrină, au luat și aparatele defecte. Dar au luat și o trusă profesională foarte scumpă. Geanta în care erau aceste aparate foarte scumpe eu o acopeream cu un sac, tocmai pentru a nu fi la vedere. Cert este că, după ce au încărcat în ce aveau ei toate aparatele foto pe care le-au văzut, au mai avut nevoie de un sac. Și așa au găsit și geanta aceasta”, ne-a mai declarat fotograful păgubit. În final, au fost furate bunuri în valoare de aproximativ 55.000 de lei.Vreo două nopți după ce a fost călcat de hoți, fotograful s-a hotărât să încerce să-i prindă el pe făptași. Așa că a dormit în sediu, în frig, așteptând să se întoarcă hoții… Nu s-a întâmplat, însă. Drept pentru care, a depus plângere la Secția 1 Poliție Constanța. „Am văzut multe filme polițiste, unde totul se mișcă foarte repede. Credeți-mă, la fel a fost și în cazul sesizării mele! Am depus reclama-ția, am discutat cu adjunctul și șeful secției, le-am spus și că o cunoștință de a mea a fost contactată de cineva că ar fi niște aparate de vânzare la negru, iar șeful secției a ieșit puțin și când s-a întors în încăpere mi-a spus că deja au un cerc de suspecți. În filmele polițiste, toate acestea sunt aranjate. Aici chiar așa s-a întâmplat!”, a mai povestit fotograful constănțean.Așa că polițiștii au început să strângă probe. I-au identificat pe suspecți ca fiind Cristian Turcu, Laurențiu Dincuță, Cătălin Gheor-ghe Moldoveanu și Marian Dumitru Pătru. Cei patru au fost ajutați de Dumitru Turcu, fratele unuia dintre suspecți, care le-a pus ma-șina la dispoziție. Aparatele foto cele mai scumpe au fost recuperate în urma unui flagrant. Suspecții găsiseră cumpărător la Brașov și trei dintre ei, respectiv Cristian Turcu, Laurențiu Dincuță și Dumitru Turcu, plecaseră spre munte să le vândă. „După ce am fost sesizați de partea vătămată, în urma cercetărilor efectuate, ne-am dat imediat seama despre cine ar fi vorba. La două zile după sesizare, respectivele persoane erau supravegheate. Flagrantul a fost realizat la Fetești, mai precis în punctul de taxare, când cei trei se îndreptau spre Brașov pentru a valorifica bunurile. Atunci a fost găsită trusa aceea, pe care urmau să o vândă contra sumei de 15.000 de lei”, a declarat comisarul șef Valentin Ciovică, șeful Secției 1 Poliție.În cursul zilelor de joi și vineri, 12 și 13 decembrie, polițiștii au descins la domiciliile suspecților unde au găsit toată aparatura furată, dar și multe alte electronice (plasme, dintre care una cu diagonala de 127 cm, laptopuri, ceasuri digitale etc.), astfel că în prezent polițiștii fac cercetări pentru a stabili de unde au fost furate.Unul dintre suspecți, Cristian Turcu, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, Laurențiu Dincuță, complicele său, are interdicție de a părăsi localitatea de domiciliu, iar alți doi suspecți, Cătălin Moldoveanu și Marian Pătru sunt fugiți din țară, unul în Germania, iar celălalt în Anglia. Polițiștii au început demersurile pentru a fi dați în urmărire internațională.