Hoţi din locuinţe la 11 ani

1

unde sunt inchisorile ptr minori?

ar trebi reinfiintate, daca batranul era in casa in momentul acela, putea sa il omoare , consecintele? dece sa fie lasati liberi, puslamalele la zdup, chiar daca sunt minori. Aceasta e generatia de maine, :hoti, violatori, talhari . DAR DECE NU IN PARLAMENT ????? diferenta nu e mare , doar ca acum le numim gainarii, apoi le vom zice delicte