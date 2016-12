Hoţi din locuinţe, condamnaţi definitiv

Hoți din locuințe, condamnați definitiv

Astăzi, magistrații de la Curtea de Apel Constanța au dispus respingerea recursurilor declarate de Doru Comăncianu, de 43 de ani, din Valu lui Traian, și Ion Suraj, de 34 ani, din Constanța, care au primit câte un an și jumătate de închisoare cu executare, în vreme ce Titi Zlate, de 17 ani, din Valu lui Traian, a scăpat cu o pedeapsă de un an și șase luni cu suspendare sub supraveghere. Sentința este definitivă.Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 18 spre 19 august 2011, un apel la 112 anunța că trei persoane au intrat în curtea unei case de pe strada Semănătorului, din Valu lui Traian. Pentru prinderea celor trei, polițiștii din localitate au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare.