Hotelul din Portul Tomis, un mort neîngropat

Scheletul de beton al celui ce se dorea unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Constanța stă de strajă, după cinci ani de la închiderea lucrărilor, în Portul Tomis. De jur împrejurul lui s-a dezvoltat o vegetație bogată, copaci care au ajuns la maturitate, iar șantierul lăsat de izbeliște știrbește din frumusețea care și așa s-a pierdut în ultimii ani în mod iremediabil în zona peninsulară a Constanței. Subsolul clădirii mustește de apă și mizerie. Nimeni nu știe exact dacă sunt infiltrații ori apă pluvială. Bârfele care au circulat prin oraș au vehiculat în ultimii ani speculații de genul acelora că scheletul de hotel a fost abandonat și nu s-a mai finalizat proiectul pentru că ar avea grave erori privind construcția fundației. Tot gurile rele spun că infiltrațiile ar duce, treptat, la scufundarea, deși imperceptibilă, a fundației. Pe de altă parte, se vorbește despre criza financiară în care ar fi intrat proprietarul italian, care ar fi fost nevoit să vândă clădirea nefinalizată, să lase pe altcineva, cu o potență financiară mai mare, să ducă la capăt proiectul. Nu lipsesc speculațiile privind implicarea unor nume sonore foarte apropiate administrației publice locale în „manevrarea” financiară și la tranzacția care a avut loc în urmă cu aproximativ trei ani, când investitorul italian a vândut, în realitate, construcția. Există multe semne de întrebare vizavi de actualul și fostul proprietar al clădirii, dacă aceștia nu ar fi fost/nu ar fi decât un paravan pentru anumite persoane cu putere locală și care ar avea un beneficiu uriaș din punct de vedere financiar în urma ridicării unui asemenea hotel, de cinci stele, situat într-una din cele mai căutate, din punct de vedere turistic, zone ale Constanței. De ce s-a grăbit Primăria să demoleze Yahting Club Constanța? Dacă ar fi să facem un remember, am putea sesiza că, încă din anii 2000, Primăria Constanța a dus o luptă acerbă, presărată cu ilegalități majore, pentru a pune mâna pe terenul pe care, în anii următori, avea să se înceapă construcția hotelului. Totul a început cu un proces-verbal de contravenție, din vara lui 2001, emis de Primăria Constanța, prin care Federația Română de Yahting Constanța era somată să demoleze cei 85 de metri pătrați și împrejmuirea de teren în suprafață de 781 metri pătrați executate fără autorizație de construire pe teren aparținând domeniului public, extinderi care au fost făcute în anul 1991. Primăria Constanța nu a avut, însă, nimic de obiectat vreme de zece ani, timp în care s-a prescris și dreptul de a constata contravenția! Demolare cu iz de ilegalitate Deși existau hotărâri judecătorești de sistare a demolării și procese civile de contestare a procesului verbal de contravenție, Primăria Municipiului Constanța a emis somația de desființare nr. 14.3407 din 26 octombrie 2001, „în mod nelegal”, susțineau la vremea respectivă avocații Yahting Club Constanța, iar funcționarii Primăriei Constanța au trecut, „prin abuz cras”, în ziua de 27 octombrie 2001, la orele 4,00, la demolarea nu numai a extinderii, ci și a întregii construcții, deși procesul verbal în baza căruia s-a făcut demolarea se referea numai la extindere. Mai mult decât atât, procesul verbal de contravenție a fost desființat prin sentința civilă pronunțată în dosarul nr. 12.022 al Judecătoriei Constanța. Culmea, reprezentanților Yahting Club Constanța, Nicolae Oglindă și Ioan Popișteanu, nu le-a fost prezentată nicio autorizație de demolare, așa cum prevede art. 9 din Legea nr. 50/1991, republicată. Și, ca tabloul să fie unul complet, Federația Română de Yahting Constanța avea autorizație de construcție pentru terenul în litigiu, pentru că, prin adresa nr. 29.556 din 15 august 1991 a Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul Urbanism, se comunicau următoarele: „urmare a adresei dvs. vă comunicăm aprobarea Primăriei Municipiului Constanța privind lucrările de reparații la sediul Federației Române de Yahting (...)“. În aceste condiții, în care chiar organul de stat competent a considerat că pentru lucrările efectuate este suficientă această adresă cu valoare de autorizație de construire, prin aplicarea legii vechi, peste zece ani, același organ a încheiat un proces verbal de contravenție care spune că lucrarea respectivă a fost efectuată nelegal. Numai că nimeni nu a ținut seama de toate documentele anterioare! „A fost o pungășie ca la ușa cortului!“ Primăria Constanța nu a respectat hotărârile judecătorești care se refereau la sistarea lucrărilor, ci, dimpotrivă, a încălcat prevederile legale și a demolat o construcție pentru care nu emisese vreun proces verbal de contravenție! Rapiditatea cu care s-au petrecut toate aceste mișcări în forță a dus la imposibilitatea de a se apăra și de a-și proteja bunurile a acelora care administrau respectivul obiectiv. Paguba pe care au suferit-o cei de la Yahting Club Constanța se ridica, la acel moment, la șase miliarde de lei vechi, potrivit unuia dintre administratori, Nicolae Oglindă. Întrebat de redactorii ziarului „Cuget Liber“ de situația creată, acesta a mărturisit la momentul respectiv că „totul a fost pungășie ca la ușa cortului! Deși am câștigat la prima instanță, Primăria nu a respectat sentințele, ne-a demolat abuziv, iar apoi, Dumnezeu știe prin ce mijloace, a câștigat la instanțele superioare!”. Au urmat plângeri penale împotriva angajaților Primăriei Constanța care au dispus demolarea abuzivă a construcției, dar Parchetul a dat rezoluții de neîncepere a urmăririi penale. O vânzare suspectă În timp ce procesele dintre Yahting Club Constanța și Primărie încă nu fuseseră finalizate, Primăria Constanța era preocupată să treacă terenul respectiv, cât mai rapid, din domeniul public în domeniul privat al Constanței. Asta după ce, la data de 31 ianuarie 2001, prin hotărârea nr. 37 a Consiliului Local Constanța, terenul respectiv a intrat în administrarea Municipiului Constanța, propunere făcută de primarul Radu Ștefan Mazăre. La începutul anului 2002, a fost, deja, încheiat contractul de concesiune nr. 42.971 între Primăria Constanța și SC „Satu & Fase“ SRL, reprezentată de Santoni Tullio, domiciliat în Italia, pentru ca, la finele aceluiași an, terenul respectiv să fie vândut cu suma de 309.750 de dolari către societatea respectivă. Potrivit contractului de vânzare cumpărare încheiat între cele două părți, SC „Satu & Fase“ SRL a cumpărat o suprafață de 1.924,47 metri pătrați, contra sumei amintite, din care 95.000 de dolari s-au plătit în avans, la data de 18.10.2002 și TVA, iar diferența de preț, în sumă de 214.750 USD, la care se aplică TVA de 19 la sută, „se plătește eșalonat de către societatea cumpărătoare, într-un termen de maximum doi ani, eșalonat în rate trimestriale“. S-a preferat, așadar, vânzarea unui teren situat într-un punct strategic din Constanța și cu un potențial turistic extraordinar, micșorând astfel suprafața de teren de care dispune și pe care o are în administrare Primăria Constanța. Numai că această tactică a administrației publice locale era, la acel moment, la începuturi, de atunci și până în ziua de azi numeroase alte terenuri din Constanța fiind înstrăinate sub „protecția” și complicitatea administrației publice locale. Scheletul clădirii, vândut acum trei ani Se pare însă că terenul respectiv și tot ce s-a încercat a se ridica pe el, probabil de la „zbuciumul” în urma căruia a fost obținut, a transmis mai departe, ca o moștenire, blestemul litigiilor. Iar asta pentru că, prin anii 2003 - 2004, între constructori și SC „Satu & Fase“ SRL au apărut numeroase procese civile. O parte acuza că proprietarul refuză să plătească lucrările, cel din urmă invoca o muncă prost făcută, motiv pentru care nu vroia să mai facă plățile. Mai multe litigii au ajuns pe rolul instanțelor constănțene ori bucureștene. În urmă cu aproximativ cinci ani, lucrările au stagnat de tot. Nu s-a mai ridicat un centimetru din clădire, iar oamenii de pe șantier au dispărut. Se prea poate ca atunci să fi fost transpus în realitate declinul financiar de care se vorbea că suferă investitorul italian. În realitate, SC „Satu & Fase” SRL căuta un cumpărător pentru scheletul de hotel ridicat în portul Tomis. Evident, pe cineva care să aibă atâția bani încât să cumpere clădirea nefinalizată, dar și să ducă la bun sfârșit proiectul început. Se pare că la vânzarea scheletului de clădire au intervenit nume importante, apropiate primarului Constanței, care au insistat ca minunăția de proiect să fie vândută „la pachet” cu alte câteva loturi din imediata apropiere. Așa se face că hotelul a fost cumpărat, după mai multe tentative și negocieri, de SC „Astera Consulting” SRL Constanța, alături de alte loturi de teren din apropiere. Prin urmare, această societate este noul proprietar, așa cum ne-a confirmat și un extras de carte funciară de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța. Administratorul firmei spune că lucrările sunt sistate din cauza crizei financiare Din SC „Astera Consulting” SRL Constanța fac parte, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Owenton Overseas Co Limited, cu domiciliul în Cipru, localitatea Nicosia, care are 10 acțiuni/părți sociale, și 50% procent din beneficii și pierderi, și SC „Inverces Ro” SRL, care are tot 10 acțiuni/părți sociale și 50% procent din beneficii și pierderi. SC „Inverces Ro” SRL are, de asemenea, doi asociați, Leila Ablachim, din localitatea Murfatlar, județul Constanța, care are 99% din procentul beneficiilor și pierderilor, și Moreno Correa Jose Javier, care deține 1% din totalul beneficiilor și pierderilor. Administratorul firmei este Leila Ablachim. Administratorul care conduce SC „Astera Consulting” SRL se numește Nadir Bactali. Contactat telefonic, acesta ne-a spus că singurul motiv pentru care lucrările nu au fost continuate a fost cel legat de criza financiară. „În 2011 sigur se va reîncepe finalizarea hotelului și preconizăm că, în 2012, vor fi finalizate” - ne-a declarat Bactali. În ceea ce privește zvonurile privind stabilitatea clădirii și problemele de construcție, acesta ne-a declarat: „Avem două expertize, a fost un zvon, nu există probleme de acest gen”. Pentru a începe cât mai curând lucrările la hotel, Nadir Bactali ne-a spus că se încearcă să se găsească soluții privind suportul financiar necesar. „Încercăm să accesăm niște fonduri europene, suntem în negocieri cu mai multe rețele de hoteluri, în căutarea unor parteneri, avem chiar oferte, ne dorim încheierea, cât mai curând, a acestui obiectiv, pentru că trebuie să recuperăm și din bani. Nici băncile nu ne mai ajută… Însă, cel târziu în vara lui 2011, eu zic că vom reîncepe lucrările” - ne-a mai declarat administratorul. Până atunci, pentru încă o iarnă, cel puțin (dacă termenul dat de interlocutorul nostru nu este prea optimist), scheletul de hotel va sta de strajă portului Tomis și va „zgâria retina” oricărui cetățean care trece prin zonă.