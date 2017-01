Hoţ prins la furat, cotonogit în bătaie

Hoț prins la furat, cotonogit în bătaie

În noaptea de duminică spre luni, respectiv 26 spre 27 august a.c., aproape de miezul nopții, Vasile C., de 64 de ani, din Castelu, a sesizat Postul de Poliție din localitate după ce a prins, în propria curte, un individ care venise la furat. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Constanța, inspector Crina Chirea, fiul petiționarului, Gheorghe C., de 26 de ani, până la venirea polițiștilor, i-a aplicat hoțului o corecție pe care acesta ar fi meritat-o cu vârf și îndesat. El l-a lovit cu un băț în zona capului, încât hoțul mai avea puțin și nu se mai ridica niciodată de jos. Din cercetările efectuate ulterior s-a stabilit că hoțul se numește Sali R., are 34 de ani, și este din comuna Mihail Kogălniceanu. Mai mult, în cursul aceleiași zile, a sustras din curtea aceluiași imobil deșeuri feroase, în valoare de 150 lei, pe care partea vătămată le-a recuperat, ulterior, de la un centru specializat din localitate. În urma pedepsei aplicate de fiul părții vătămate, făptașul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a fost internat cu diagnosticul „traumatism cranio-cerebral acut deschis, plagă parietală dreaptă", urmând ca după vindecare să se dispună măsurile legale ce se impun în acest caz.