„Histria Giada” a primit botezul în prezenţa preşedintelui României

Eveniment în industria navală românească

„Histria Giada” a primit botezul în prezența președintelui României

„Șantierul Naval Constanța a trecut prin momente de criză. Toți ne aducem aminte de primii ani de după Revoluție. În 1996, a apărut prima mare transformare. Din lipsă de comenzi, șantierul a trecut pe construcții mai mici. Dar 2002 a fost anul în care, după 110 ani de existență, șantierul poate să spună că a primit un nou certificat de botez. O dată cu privatizare, cu instalarea la conducerea lui a unei echipe manageriale performante, s-a revitalizat și, iată, astăzi, furnizează a 7-a navă, dintr-o serie de 18, și are angajamente pentru alte 6 nave de 50.000 tdw.” Cu aceste cuvinte li s-a adresat președintele României, Traian Băsescu, constructorilor navali din SNC, la ceremonia de botez a tancului chimic de 41.000 tdw „Histria Giada”. O marcă respectată Evenimentul care marchează livrarea celei de a 437-a navă construită la SNC, în cei 115 ani de viață, s-a bucurat de o atenție specială. Alături de șeful statului, au fost prezenți numeroși invitați: prefectul Dănuț Culețu, parlamentarii Puiu Hașotti, Gheorghe Dragomir, Laurențiu Mironescu și Șerban Mihăilescu, Mihai Dărăban - președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Con-stanța, staff-ul Federației Române de Fotbal, în frunte cu președintele Mircea Sandu, directorul general Ionuț Lupescu și secretarul general Adalbert Kassai, numeroși oameni de afaceri români și străini, reprezentanți ai autorităților portuare, ai băncilor finanțatoare și ai societății de clasi-ficare „Germanischer Lloyd”. Adresându-li-se oaspeților și constructorilor de nave, Gheorghe Bosînceanu - președintele grupului de firme „Histria“ și al SNC, a menționat faptul că tancurile chimice de 41.000 tdw construite în șantierul constănțean, după proiecte proprii, se bucură de aprecieri pozitive și au obținut angajamente bune pe piață. Cea mai bună dovada o constituie faptul că, până acum, au fost comandate 18 nave de acest tip, de către clienți din Germania, Cipru, Italia și Malta, iar companii de renume, precum ExxonMobil, Shell, Chevron Texaco, BP, Repsol și ENI (Agip), le-au acceptat foarte ușor pe piață. Referindu-se la tancul chimic de 41.000 tdw, Marinel Burduja, prim-vicepreședintele Raiffeisen Bank România - finanțatorul proiectului, alături de Royal Bank of Scotland - a declarat că SNC a reușit să facă din „Made in România” o marcă respectată, iar pentru acest lucru merită toată admirația. Vânt bun din pupa! Ceremonialul religios de sfințire a navei a fost oficiat de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie. Onoarea de a o boteza pe „Histria Giada” i-a revenit Elisabetei Sandu - soția președintelui FRF. Armatorul tancului chimic este „Lara Marine Co. Ltd.” Malta, iar operarea este asigurată de „Histria Shipmanagement”. Nava are un echipaj de 23 navigatori, coman-dat de clc. 