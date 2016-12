Hidroavion din Al Doilea Război Mondial, descoperit în lacul Taşaul

Hidroavion din Al Doilea Război Mondial, descoperit în lacul Tașaul

Se documentează temeinic - studiază documentele istorice, puse la dispoziție de specialiști din țară, dar și de peste hotare, discută cu veterani și bătrâni care au prins Al Doilea Război Mondial, iar apoi coboară în adâncuri. Sute de ore de scufundări și căutări au dus la descoperirea, anul trecut, a două hidroavioane din timpul războiului: un Savoia Marchetti S55 și un Heinkel HE 114. Cei doi tineri, Iulian Rusu și Pascale Roibu, membri ai organizației non-guvernamentale Club Marine Explorer, nu s-au oprit însă aici. Au continuat cercetările, iar în luna noiembrie au descoperit un al treilea hidroavion, datând tot din Al Doilea Război Mondial, de data aceasta în lacul Tașaul.„Este un Junkers W 34, produs de germani. Din documente reiese că acest hidroavion a fost la baza de la Siutghiol, în 1944. Pe 19 august 1944 a fost un bombardament spre mare, hidroavionul a plecat spre mare, dar a dispărut în misiune. Nu se consemnează dacă a fost doborât sau dacă a aterizat de urgență. Noi l-am găsit pe fundul lacului Tașaul, unde s-a scufundat”, ne-a declarat Iulian Rusu, unul dintre tinerii care a făcut descoperirea.Din constatările scafandrilor, hidroavionul, care este afundat în nămol aproape în întregime, s-a conservat mult mai bine decât celelalte două aparate de zbor descoperite anul trecut. De altfel, acest fapt se poate observa și din starea componentelor din aripa hidroavionului, pe care le-au recuperat tinerii.„Noi bănuim că este întreg, căci este afundat cu totul în mâl. S-ar putea crede că este scufundat de nici zece ani, nu de aproape 70! Noi am înaintat pe aripă, aproximativ șapte - opt metri și am putut să recu-perăm doar câteva componente, care s-au desprins, cel mai probabil după ce s-au agățat în plasele pescărești”, a adăugat bărbatul. Într-una din țevile scoase la suprafață s-a păstrat inclusiv combustibil, în prezent având o formă gelatinoasă. Localnicii care pescuiesc în zonă le-au confirmat că au auzit povești că în lacul Tașaul ar fi fost scufundat un avion. „Pescarii bănuiau că este ceva scufundat, pentru că în zona respectivă li se agățau plasele. De altfel, am găsit foarte multe plase rupte în locul respectiv”, a mai spus scafandrul. Ce se va întâmpla, mai departe, cu hidroavionul? Cei doi scafandri pasionați de istorie nu au resursele pentru a-l scoate la suprafață, în acest sens fiind anunțată Armata Română, precum în cazurile pre-cedente.Adâncurile Mării Negre și ale lacurilor din județul nostru mai au multe astfel de „secrete” de dezvăluit. Din informațiile deținute de cei doi pasionați, în mediul subacvatic din Constanța ar fi aproximativ 25 de avioane, care așteaptă să fie scoase la lumină. Căci, după cum ne-a precizat Iulian Rusu, până în prezent nu a existat o preocupare pentru recuperarea avioanelor prăbușite în război, în județul nostru. Iar printre avioanele prăbușite care sunt căutate, acum, de cei doi tineri pasionați, menționăm un bombardier american, avioane de vânătoare IAR - 80 (în prezent neexistând, expus prin vreun muzeu niciun exemplar care a participat în război!), un Messerschmitt BF 109, un Heinkel He 59 și un PZL Karas polonez.Dar nu sunt singurele „comori”; adâncurile Mării Negre ascund numeroase corăbii și chiar zidul unei cetăți străvechi, despre care Iulian Rusu bănuiește că este chiar cetatea Tomisului.„«Tomis», în greaca veche, în-seamnă «tăietură», iar grecii aveau obiceiul să denumească așezările în funcție de caracteristici. Am studiat hărți mai vechi ale zonei Peninsulare și nu am descoperit nimic care să aducă a tăietură. Bănuim că zidul care se află la aproximativ un kilometru în largul mării, este al cetății Tomisului, scufundat din cauza cutremurelor. Am discutat cu scafandri și pescari bătrâni, care ne-au spus că l-au văzut”, a explicat scafandrul.Drept pentru care, și pe viitor, cei doi tineri vor cerceta cu mare atenție adâncurile apelor din Constanța, pentru a le scoate la iveală secretele. Dar nu numai! Nu de puține ori, Iulian Rusu și colaboratorul său au sărit în ajutorul familiilor disperate că și-au pierdut o rudă, înghițită de apele Dunării și au căutat-o cu ajutorul sonarului performant pe care-l dețin.