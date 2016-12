Hexi Pharma, pusă sub urmărire penală

Compania SC Hexi Pharma Co SRL a fost pusă sub învinuire de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru zădărnicie a combaterii bolilor. „Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, prin ordonanță, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de persoana juridică S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. pentru participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, prev. și ped. de art. 52 alin. 3 raportat la art. 352 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal”, se arată într-un comunicat emis de Înalta Curte. În cursul zilei de azi, reprezentantului legal al societății i-a fost adus la cunoștință faptul că procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de companie sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicie a combaterii bolilor.