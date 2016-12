Hărţuirea cibernetică - pericolul care te pândeşte pe Internet

Hărțuirea cibernetică - pericolul care te pândește pe Internet

Astăzi este celebrată Ziua Europeană a Siguranței pe Internet, iar prevenirea infracționalității online și a siguranței pe internet reprezintă o preocupare constantă a Poliției Române. De aceea, polițiștii atrag atenția asupra pericolelor pe care le poate avea utilizarea Internetului.„Problemele semnalate cel mai des vizează hărțuirea și abuzul pe Internet sub toate formele sale - agresiunea verbală, calomnierea, furtul de date personale, infectarea calculatorului cu viruși, dependența de calculator.Hărțuirea, cunoscută drept cyberbullying, atunci când are loc pe Internet, implică folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi mail-ul, telefoanele mobile, site-urile web defăimătoare, blog-urile etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat, repetat și ostil, un individ sau un grup de indivizi.Hărțuirea cibernetică poate consta în trimiterea de e-mail-uri unei persoane care a spus că nu vrea să mai comunice cu expeditorul, e-mail-uri care pot conține amenințări, remarci sexuale, incitări la ură, șicanări ale victimelor, precum și afișarea oricăror declarații false care au drept scop umilirea victimei. Amenințările pot fi private sau publice, pe forumuri și grupuri de discuție”, au precizat reprezentanții Poliției Române.Dependența de Internet este definită ca o pierdere a controlului impulsurilor legate de utilizarea Internetului (jocuri online, rețele sociale, sesiuni-maraton de navigare pe Internet) care implică, în principal, dependența psihologică de Internet, iar simptomele sunt comparabile cu ale altor comportamente adictive, cel mai apropiat fiind jocul de noroc patologic.Un alt risc la care se expune orice utilizator de internet este infestarea calculatorului cu viruși, warms, cai troieni, rootkits, cracker, ferestre pop-up, coockies, etc.Virușii și Worms pot infecta computerele desktop, laptopurile, serverele și pot ajunge pe calculatorul nostru prin email, websituri, fișiere descărcate și altele precum DVD-uri, CD-uri sau stick-uri USB.Utilizarea în siguranță și responsabilă a Internetului de copii depinde în mare măsură de gradul de implicare a părinților, de modul în care aceștia stabilesc un dialog și o comunicare deschisă privind dificultățile întâlnite pe Internet. Copiii au nevoie, în primul rând, de îndrumare și confirmare din partea părinților că activitățile lor online sunt sigure și utile în educația lor.