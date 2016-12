Hârburile pe patru roţi, luate la puricat pe străzile Constanţei

1

RAR, una din cele mai criminale organizatii mafiote din Romania

Toți criminalii adusi in fața justiției au argumente dar asta nu inseamna ca o justitie corectă poate fi inselata de minciunile lor. La fel si cei de la RAR ; nu le mai tace gura aducind argumente ptr. crimele lor impotriva romanilor : masinile polueaza, etc. Nu dau doi bani pe faptul ca Romania e un stat care a fost distrus in mod stiintific in ultimii 25 de ani iar poporul ăsta e la limita supravietuirii. Scopul acestei organizatii criminale, care este RAR-ul, este sa forteze oamenii sa facă imprumuturi la banci pt. a-și cumpara masini noi, imprumuturi pe care majoritatea nu le pot achita si sunt fortati sa-si gireze casa pt. a face alte imprumuturi si, final iși pierd si casa si masina. Singura organizatie criminala din Constanta mai rea decit RAR-ul este RAJA care are pretul la apa, per total, mai marte de aprox. 5 ori decit ar trebui sa fie in mod normal. Si nu se mai satura sa-l mareasca, așa cum a facut zilele trecute !!!