Harababura retrocedărilor în Viile Noi

O familie din Viile Noi se luptă de 15 ani, prin sălile de judecată, pentru a nu-și pierde gospodăria din cauza legilor retrocedării proprietăților. Date modificate în acte oficiale, adrese trimise către Primăria Constanța la care așteaptă răspunsul de luni de zile, refuzul autorităților de a-i scuti de la plata impozitului unui teren asupra căruia instanța de judecată nu le mai recunoaște dreptul de proprietate - cu astfel de situații se confruntă familia Manea, în lupta dusă pentru a nu-și pierde cea mai mare parte a gospodăriei, situată în cartierul Viile Noi, strada Calafatului, numărul 38. Gospodăria a fost revendicată de moștenitorii fostului proprietar, iar cauza se află, de peste 15 ani, pe rolul instanțelor de judecată. Începuturile calvarului „Casa și terenul de 3.450 de metri pătrați au fost confiscate de la fostul proprietar Dumitru Voicu, în baza decretului 417/1958. În decembrie 1973, părinții mei au cumpărat casa de la Oficiul Județean de Vânzare - Cumpărare a Locuințelor și două anexe, contra sumei de 42.000 de lei, iar terenul de 150 de metri pătrați a rămas în folosință pe durata existenței acestei construcții. Ulterior, mama mea a obținut o decizie de la Primăria Constanța prin care a devenit proprietară pe terenul respectiv”, a început constănțeanca Victoria Manea istorisirea a ceea ce înseamnă viața ei de mai bine de un deceniu. „În 1995, angajații primăriei ne-au spus că trebuie să ne adresăm instanței pentru a obține și restul terenului din gospodărie, pentru care plăteam chirie. Așa că, în 1995, am intentat proces, iar în mai 1996, am obținut hotărârea 97 a Tribunalului Constanța prin care ne este atribuit în proprietate terenul de 2.697 mp. Ulterior, pe 31 ianuarie 1997, Prefectura Constanța a emis, pe baza documentației făcute de Consiliul Local Constanța, ordinul privind atribuirea în proprietate a restului de teren din gospodărie”, a adăugat constănțeanca. Drept pentru care, cu actele în mână, familia a făcut cadastrul, intabularea și a înregistrat terenul la Serviciul de Taxe și Impozite. După doar câteva luni, aveau să se afle târâți într-un proces privind dreptul de proprietate asupra terenului cu pricina. Plătesc impozit pentru un teren ce le-a fost luat Fostul proprietar, Dumitru Voicu, a depus actele pentru redobândirea gospodăriei de pe strada Calafatului, nr. 38, cât și a altor proprietăți, încă din martie 1991; în 1994, el moare, iar acțiunea este continuată de moștenitoarea sa, Ileana Gabriela Thomandl. În primă instanță, Consiliul Local Constanța respinge solicitarea femeii, unul dintre motive fiind și faptul că avea doar cetățenia germană, nu și cea română. „Apoi, când au văzut că nu au obținut nimic, dar că nouă ni s-a dat, au atacat ordinul nostru de atribuire a proprietății”, a continuat constănțeanca. Așa că, din 1997 se luptă prin instanțe cu moștenitoarea fostului proprietar. „După primul proces, în care nouă ni s-a atribuit terenul în proprietate, restul dosarelor le-am pierdut, rând pe rând. Moștenitoarea a atacat hotărârea noastră, la Curtea de Apel, iar în 16 septembrie 1997, se admite acțiunea ei și se dispune anularea parțială a ordinul nostru și să i se atribui cât teren solicită”, a mai povestit Victoria Manea. Așa că, în 29 septembrie 1999, Ileana Gabriela Thomandl primește un ordin eliberat de Prefectura Constanța, privind atribuirea terenului de 3340 mp la adresa menționată mai sus. Practic, toată gospodăria, mai puțin cei 150 de mp pe care este situată casa. Din acest moment încep, însă, bizareriile care îi fac pe membrii familiei Manea să-și ridice semne de întrebare. „Noi am înregistrat terenul la Fisc, am plătit în toată această perioadă impozit pentru el. Am făcut cereri pentru a ne scoate de la taxe și impozite, de vreme ce ea a obținut ordinul de atribuire a proprietății. Dar nu s-a putut. De doi ani, refuz efectiv să plătesc. Statul ce face, cu stânga îmi dă terenul, cu dreapta mi-l ia, dar mă obligă să plătesc impozit în continuare?”, se întreabă constănțeanca Victoria Manea. Fals în acte? Un alt semn de întrebare ridicat de familia păgubită este legalitatea actelor. „La dosar au fost tot timpul copii, nu actele originale. Așa că abia acum doi ani am observat că sunt diferențe între actele emise de Consiliul Local Constanța, în baza căruia a fost emis ordinul și acesta din urmă. Astfel, pe avizul de legalitate care a stat la baza ordinului este trecută suprafața de 3.140 mp. Dar pe ordin se vede că a fost modificat și trecută suprafața de 3.340 mp”, a mai afirmat femeia. Pentru a lămuri aspectul, mai ales că falsul - dacă într-adevăr este vorba de așa ceva! - a fost comis în urmă cu mai bine de un deceniu, familia Manea a depus, vineri, 9 martie 2012, o plângere penală pentru uz de fals în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Adrese către primărie, fără răspuns Constănțenii sunt intrigați și de atitudinea angajaților Primăriei Constanța. „În august 2011, fiul meu a mers la primărie și a întrebat dacă foștilor proprietari le pot fi restituite proprietățile, în baza Legii 18/1991, dacă le-au fost confiscate în baza Decretului 417/1958, adică pentru fapte penale. I s-a răspuns, verbal, că nu se poate așa ceva. De altfel, mai mulți ne-au spus să stăm liniștiți, că nu există așa ceva. Pe 30 august am depus o solicitare scrisă, la primărie, cheie de control 4214, prin care am cerut să mi se răspundă oficial cu privire la problema ridicată. Suntem în martie 2012, au trecut șase luni și nu am primit nici un răspuns!”, a atras atenția Victoria Manea. Oamenii sunt îngrijorați, căci, dacă vor pierde și ultimul proces, privind partajul judiciar, vor pierde cea mai mare parte a gospodăriei. „Prin ordinul de atribuire a proprietății moștenitoarei i se dau și anexele casei, pe care noi le-am cumpărat, după cum reiese din fișa tehnică. Nouă ne lasă doar o mică alee, până la casă și… atât. Restul, branșamentul de apă, magaziile, toate îi vor reveni ei”, spune Victoria Manea, care se întreabă cum s-a putut ajunge în această situație, de a se atribui un teren, pentru a-i fi luat după nici doi ani, dar să fie obligată să plătească impozit în continuare.