HAI SĂ FACEM CELEBRU ÎNCĂ UN GUNOI! Replică halucinantă a unui şofer rugat să nu mai arunce mizerii pe jos: "Ce mă? Nu aveţi femeie de serviciu?"

1

Vai,ce descoperire....

Nesimtiti de genul asta sunt uniform repartizati de la Polul Nord la Polul Sud si de la Est la Vest.Ei sunt ca mustele,peste tot.Iar educatia lor nu se face cu ziarul si nici cu Facebook-ul.Stau si eu intr-un bloc cu fata la o strada circulata.La fel se intampla si aici,chiar foarte des.De parca locatarii sunt obligati sa le stranga gunoaiele nesimtitilor si sa faca curat pe trotuarul si asfaltul lui Fagadau(alt mizerabil).Sa nu mai alergati dupa ei ca astia sunt peste tot,ca aerul,asa cum am spus.Si in plus aveti ocazia sa va alegeti si cu un pumn in gura sau un cutit in burta daca va luati la harta cu cine nu trebuie.Sunt Stan Patitul.Acum ai facut curat peste o ora mizeria este la loc.Problema reala este la autoritati:Primarie,Politie Locala sau Politia lu' Peste.Observati cum acesti puturosi municipali si puturosi de partid si de stat ne lasa pe noi sa ne rezolvam singuri CONFLICTELE aparute cu diferite ocazii.Puturosii municipali vin numai sa constate decesul sau o coasta rupta.Bine ca au cu ce sa faca masuratori.Avem multe exemple.In schimb,puturosii municipali,nesimtitii de partid si de stat sunt baieti cumsecade.De ce sa se complice ei cu amenzi,cu retineri sau cu patrule daca un conflict de genul asta poate fi rezolvat de cetateni(amiabil,cum cred ei).Am spus ca politia intervine numai atunci cand te vede cu cutitul in burta,cand ai sange pe clanta usii iar angajatii primariei numai cand iti elibereaza certificat de deces.Vom reveni.....pe tema asta.Mai primarule,mai Fagadaule caciula asta de primar este prea mare pentru tine.Pleaca dreak de acolo !