Hacker trimis în judecată pentru o pagubă de 11.000 RON

Un tânăr de 24 de ani, din Constanța, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de procurorii-DIICOT Biroul Teritorial Constanța după ce a reușit să scoată din mai multe bancomante peste 11.000 RON. Viorel Lucian Gherghin este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere fără drept de programe informatice, interceptare și transferare de date informatice în mod neautorizat și deținere de programe în scopul falsificării instrumentelor de plată electronice, precum și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Lucrătorii specializați din cadrul Brigăzii Combatere a Crimei Organizate Constanța și procurorii DIICOT susțin că, în cursul anului 2005, deținând echipamente hardware și software, Viorel Lucian Gherghin a accesat în mod ilegal paginile unor bănci sau a unor operatori de plată on-line cum ar fi Pay Pal, Intrust Bank, First USA, prin care a solicitat utilizatorilor legitimi să-și dezvăluie datele confidențiale. Cu ajutorul pinuri-lor, userelor și a parolelor obținute, Gherghin rescria benzile magnetice ale unor carduri folosindu-se, totodată, de dispozitive MSR 206 și 206DAX, care au fost descoperite ulterior de anchetatori la domiciliul bărbatului în urma perchezițiilor efectuate. Potrivit șefului Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța, Aurelian Pavel, din datele comunicate de Romcard SA, unul dintre procesatorii de cărți de credit din România, s-a stabilit că individul a contrafăcut și folosit ilegal în perioada 8 martie - 9 septembrie 2005 două carduri Stop Shop GIFP și Univers All pentru a extrage suma totală de 11.200 RON de la diferite ATM-uri ale băncilor BRD și BCR de pe raza municipiului Constanța. Dosarul a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanța, unde urmează să se stabilească primul termen de judecată. Viorel Lucian Gherghin riscă acum o pedeapsă cuprinsă între 3 și 12 ani de închisoare.Un tânăr de 24 de ani, din Constanța, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de procurorii-DIICOT Biroul Teritorial Constanța după ce a reușit să scoată din mai multe bancomante peste 11.000 RON. Viorel Lucian Gherghin este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere fără drept de programe informatice, interceptare și transferare de date informatice în mod neautorizat și deținere de programe în scopul falsificării instrumentelor de plată electronice, precum și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Lucrătorii specializați din cadrul Brigăzii Combatere a Crimei Organizate Constanța și procurorii DIICOT susțin că, în cursul anului 2005, deținând echipamente hardware și software, Viorel Lucian Gherghin a accesat în mod ilegal paginile unor bănci sau a unor operatori de plată on-line cum ar fi Pay Pal, Intrust Bank, First USA, prin care a solicitat utilizatorilor legitimi să-și dezvăluie datele confidențiale. Cu ajutorul pinuri-lor, userelor și a parolelor obținute, Gherghin rescria benzile magnetice ale unor carduri folosindu-se, totodată, de dispozitive MSR 206 și 206DAX, care au fost descoperite ulterior de anchetatori la domiciliul bărbatului în urma perchezițiilor efectuate. Potrivit șefului Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Constanța, Aurelian Pavel, din datele comunicate de Romcard SA, unul dintre procesatorii de cărți de credit din România, s-a stabilit că individul a contrafăcut și folosit ilegal în perioada 8 martie - 9 septembrie 2005 două carduri Stop Shop GIFP și Univers All pentru a extrage suma totală de 11.200 RON de la diferite ATM-uri ale băncilor BRD și BCR de pe raza municipiului Constanța. Dosarul a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanța, unde urmează să se stabilească primul termen de judecată. Viorel Lucian Gherghin riscă acum o pedeapsă cuprinsă între 3 și 12 ani de închisoare.