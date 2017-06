Guvernul suspendă actualizarea pensiilor militare

7

Tineri Romani constanteni, si chiar voi, kustendilii - cititi si dati mai departe!

Cititi tot ce gasiti in biblioteci si pe internet despre Republica din Costa Rica. Tara mica din America Centrala. Dupa razboiul doi mondial, elita din acea tara a convins poporul sa renunte la armatarata! Da! Poporul Costarican a decis sa nu aibe armatarata. Pentru securitate interna au creat politie militarizata. Atat! A fost o minune socio-politica-morala pentru poporul Costarican! Neavand armatarata, poporul s'a dezvoltat si progresat in liniste si pace, datorita faptului ca Amerikknarii Satanici nu au putut sa intervina criminal in viata Costaricanilor, stiind, realitate ingrozitoare fiind, ca Amerikknarii Porfirici au folosit armataratele din tarile Americilor Centrala si de Sud, impotriva cetatenilor, de cate ori popoarele voiau sa se democratizeze, sa se elibereze de exploatare se opresiune economico-sociala. Rezultatul deciziei istorice luata de poporul Costarican este astral. Veti gasi, prin lectura, Costa Rica in primele 15 tari din lume in ce priveste fericirea, prosperitatea, demnitatea si dezvoltarea umana! Acum cativa ani, Costa Rica a fost prima tara in ce priveste ceea ce numin "natiune fericita! --- Militaratii Rromarlani vor aduce distugere si moarte pentru boborul Rromarlan! Veti trai si veti vedea! Dand fosta Romanie in gherarele Rahatbiciului Satanei pe Pamant, militaratii si politicastrii comit o crima fara nicio noima impotriva fostei Romanii! Sa ne rugam Domnului Nostru Iisus Christos sa se Indure de noi! Sa ne salveze din gahearele Amerikknarilor si militaratilor Rromarlani!! --- Am filmat. Am fost la carciuma de la Hotelul de langa fostul aeroprot Kogalniceanu. La o masa era un tanar locotenent Rromarlan si trei tinere Amerikknare imbrakate in haine militarate, Doua erau Hispanice, dupa fizionomie. I'am abordat. Tinerele erau arogante, Volubile, Indraznete. Miltaratul Rromarlan a guitzat, uimitor, ca el e...patriot! Il am filmat, cand grohaie enormitatea! Sa stai la masa cu trei putori straine si sa urli ca esti patriot, demonstreaza ca militaratii Rromarlani sunt...batuti in kap! Huuuooo!