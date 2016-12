Grupare infracţională ce comitea înşelăciuni prin metoda "Accidentul", destructurată de poliţiştii constănţeni

Grupare infracțională ce comitea înșelăciuni prin metoda "Accidentul", destructurată de polițiștii constănțeni

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii constănțeni au destructurat o grupare infracțională ai cărei membri comiteau înșelăciuni prin metoda „Accidentul”"La data de 19.02.2016, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Constanța, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, cu sprijinul polițiștilor Secției 3 și al luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale au efectuat două percheziții domiciliare, în municipiul Constanța cât și în Penitenciarul Tulcea, în cadrul cercetărilor efectuate în vederea destructurării unei grupări infracționale cu mod de operare “Accidentul”.Cu această ocazie au fost identificate mijloace materiale de probă constând în telefoane mobile și cartele SIM.În cauze polițiștii i-au identificat pe A.F.L, în vârstă de 20 de ani și P. M., în vârstă de 24 de ani, care sub coordonarea lui E.V.C., de 31 de ani, deținut în prezent în penitenciarul Iași, au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de înșelăciune prin metoda ”Accidentul”.Aceștia, la data de 19.01.2016, ar fi încercat să înșele o persoană din municipiul Constanța, folosind această metodă, iar la data de 31.01.2016, ar fi înșelat o altă persoană cu suma de 19.000 de lei.Prejudiciul este în valoare de 19.000 lei, recuperat parțial.A. F. L. și P. M. au fost reținuți de către polițiști, ulterior fiind sesizat Tribunalul Constanța în vederea luării măsurii arestării preventive, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, înșelăciune și tentativă la înșelăciune.Tribunalul Constanța a admis solicitarea și a emis împotriva celor două persoane reținute mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile.Față de cei trei se efectuează în continuare cercetări în vederea documentării întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului.", spun polițiștii constănțeni.