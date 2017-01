Grup infracţional specializat în fraude informatice, anihilat la Constanţa

Grup infracțional specializat în fraude informatice, anihilat la Constanța

Cinci tineri din Craiova care au înșelat mai mulți cetățeni străini prin oferirea, pe Internet, de servicii de închirieri ale unor imobile au fost identificați și reținuți de polițiști din Craiova și Constanța. Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu omologii din Constanța, au efectuat, pe 2 august, o percheziție domiciliară la o adresă din municipiul Constanța. Oamenii legii aveau informații că, în respectiva lo-cuință, se află membrii unui grup criminal organizat, specializat în comiterea de fraude informatice și fraude cu cărți de credit. În urma descinderii, oamenii legii i-au identificat și reținut pe Cristian D., de 25 de ani, Bogdan S., de 26 de ani, Sandu Daniel M., de 27 de ani, și Pavel D., de 20 de ani, toți din municipiul Craiova, membri ai rețelei. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că cei patru tineri, plus al cincilea, Alin Valentin M., de 25 de ani, de asemenea din Craiova, aveau în locuința din Constanța laptop-uri conectate la Internet prin serviciile de telefonie mobilă. Cu ajutorul acestora băieții înșelau cetățeni străini, prin oferirea de servicii de închirieri ale unor vile și case din Elveția, Franța și Italia, precum și prin oferirea spre vânzare de produse electronice. „Totodată, s-a stabilit faptul că membrii grupului infracțional, folosindu-se de identități false, își deschideau conturi la unitățile bancare din municipiul Constanța, iar sumele de bani ce proveneau din înșelăciunile prin Internet erau retrase, ulterior, de la diferite bănci din Craiova”, afirmă reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Polițiștii au găsit în apartamentul din Constanța carduri și documente bancare, două laptop-uri performante, două modemuri, două stick-uri de memorie, mai multe telefoane mobile, precum și suma de 4.000 de lei. Concomitent cu efectuarea percheziției domiciliare din Constanța, la Craiova, a fost oprit în trafic Alin Valentin M., asupra căruia oamenii legii au găsit mai multe carduri și documente bancare. Din aceste acte rezulta faptul că tânărul a retras, pe data 2 august, 45.000 de euro de la o unitate bancară din municipiul Craiova. Cei cinci tineri au fost prezentați procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Dolj, care a dispus cercetarea lor în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracțiunilor de asociere la un grup criminal organizat și înșelăciune. Procurorii au dispus față de Cristian D. și măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea, pe o durată de 30 de zile. În sarcina lui s-a reținut, în plus, infracțiunea de cauzare a unui prejudiciu patrimonial unei persoane, prin introducerea și modificarea de date informatice. Prejudiciul cauzat de membrii rețelei infracționale, prin desfășurarea activităților menționate, se ridică la circa 20.000 de euro. 